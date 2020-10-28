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Протестующего работника «Атланта» доставили в психбольницу в Новинках

28.10.2020 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работника «Атланта», который днем 28 октября поднимался на трубу на территории завода с бело-красно-белым флагом, доставили в минский Научно-практический центр психического здоровья.

Протестующего работника «Атланта» доставили в психбольницу в Новинках

В телеграм-канале «Списки задержанных» появилась информация, что в Центральное РУВД Минска был доставлен полный тезка заводчанина, а затем его бригада скорой помощи перевезла в РНПЦ.

Заводчанин Виктор Манкевич поднялся на трубу на территории «Атланта». Он записал обращение к Александру Лукашенко, в котором просит объявить о своем уходе, остановить насилие, освободить всех политических заключенных.

«Я признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Не разрушайте нашу страну. Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно», — говорилось в видеообращении.

 
Теги: Минск
 
 
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Работника «Атланта», который днем 28 октября поднимался на трубу на территории завода с бело-красно-белым флагом, доставили в минский Научно-практический центр...
 
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