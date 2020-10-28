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Протестующего работника «Атланта» доставили в психбольницу в Новинках
Источник материала: Навiны
Работника «Атланта», который днем 28 октября поднимался на трубу на территории завода с бело-красно-белым флагом, доставили в минский Научно-практический центр психического здоровья.
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Заводчанин Виктор Манкевич
«Я признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Не разрушайте нашу страну. Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно», —
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Работника «Атланта», который днем 28 октября поднимался на трубу на территории завода с бело-красно-белым флагом, доставили в минский Научно-практический центр...
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