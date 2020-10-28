Протестующего работника «Атланта» доставили в психбольницу в Новинках

Работника «Атланта», который днем 28 октября поднимался на трубу на территории завода с бело-красно-белым флагом, доставили в минский Научно-практический центр психического здоровья.





В телеграм-канале «Списки задержанных» появилась информация, что в Центральное РУВД Минска был доставлен полный тезка заводчанина, а затем его бригада скорой помощи перевезла в РНПЦ.

Заводчанин Виктор Манкевич поднялся на трубу на территории «Атланта». Он записал обращение к Александру Лукашенко, в котором просит объявить о своем уходе, остановить насилие, освободить всех политических заключенных.