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В Беларусь не будут пускать украинцев, литовцев и поляков?
Источник материала: Партизан
Посол Украины в Минске сообщил об безосновательных отказах для граждан этих стран на границе.
Белорусские пограничники безосновательно отказывают во въезде гражданам Украины, Литвы и Польши, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
«Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой», - сказал он
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Посол Украины в Минске сообщил об безосновательных отказах для граждан этих стран на границе.
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