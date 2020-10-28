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"Обращаюсь к участникам, членам так называемого Координационного совета... вернуться в Беларусь. Я даю свои гарантии, что никто их здесь не тронет. Я приглашаю их вовлечься в политический легальный процесс", - заявил Воскресенский в эфире телеканала ОНТ в среду.





Воскресенский считает, что "членам Координационного совета, если они ответственные граждане, надо вернуться в Республику Беларусь, в том числе тем, кто называет себя лидером". По его мнению, это нужно сделать "во избежание того, чтобы наши сторонники, сторонники оппозиции страдали дальше". "Зачем они подставляют людей под палки, резиновые пули, провоцируют беспорядки, подставляют людей под протоколы и уголовные дела?" - продолжил Воскресенский.





В субботу, 10 октября, близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что президент встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.





"Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех", - информировал канал. "Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - говорилось в сообщении. Через несколько часов госсми распространили видеофрагмент этой встречи.





Судя по фото, размещенному телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума КС Лилия Власова и Максим Знак, политтехнолог Виталий Шкляров, член инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрий Воскресенский. В дальнейшем выяснилось, что на встрече присутствовал и блогер Сергей Тихановский.





После встречи Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу была изменена мера пресечения. Позже из СИЗО отпустили Шклярова и Власову.





Сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.





В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.





Белорусские власти после создания совета заявили, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.



