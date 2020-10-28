На Всемирном конгрессе белорусов 31 октября обсудят пути выхода страны из кризиса

Пути выхода страны из кризиса обсудят участники Всемирного конгресса белорусов, который начнется в полночь 31 октября и продлится 26 часов. Масштабный форум пройдет в онлайн-формате, сообщается на сайте конгресса.





«Всемирный конгресс белорусов ставит своей основной целью консолидацию социального, политического, экономического, научного потенциала нации для решения существующего политического и экономического кризиса и разработки плана построения новой свободной Беларуси, — отмечается в релизе. — Всемирный конгресс белорусов — событие мирового масштаба. Впервые в истории Беларуси диаспоры всего мира объединили свои силы для организации масштабного диалога о будущем страны. Конгресс послужит платформой для обсуждения актуальных проблем, разработки стратегии выхода из кризиса, возобновления общения между белорусами всего мира и установления новых эффективных связей».

Задачей конгресса в первую очередь является обсуждение выхода из политического кризиса. Его организаторы отметили, что сегодня представители всех отраслей в Беларуси «находятся под давлением, политическими и экономическими репрессиями». Нынешний политический кризис, считают они, является результатом системного неэффективного управления в экономике, законодательстве, СМИ, образовании, здравоохранении, культуре.

«Мы рассчитываем затронуть самые актуальные проблемы новой Беларуси в области прав и свобод человека, экономического развития и привлечения инвестиций, международного партнерства и реформирования государственного сектора, финансовой политики и социального страхования, технологического развития общества и проблемы обновления качественного состава армии, милиции, системы образования и здравоохранения», — подчеркивают организаторы.

Участники конгресса смогут «обменяться опытом и решениями, работающими в демократических государствах». Предполагается, что формат онлайн-форума «позволит сформировать тематические секции, включить в программу многих авторитетных представителей различных движений и инициатив, политических и экономических обозревателей, экспертов в различных отраслях, которые живут и работают по всему миру в разных часовых поясах».

«Полтора миллиона белорусов зарубежья с нетерпением ждут возможности поделиться опытом, знаниями, и навыками с ведущими специалистами и деятелями внутри страны. Всемирный конгресс белорусов — это уникальная возможность глобального диалога в живом времени», — отметили они.

В итоге на конгрессе предполагается «подготовить план по возрождению свободной и демократической Беларуси». Белорусы зарубежья, подчеркнули организаторы, выступают «за плюрализм мнений в обсуждении самых острых вопросов, обмен опытом между странами и сообществами, использование практики демократических государств в построении новой, свободной Беларуси» и ставят перед собой «глобальную задачу — представить общественности реальные инструменты решения не только существующего кризиса, но и восстановления экономики, построения правового государства, восстановления геополитических связей».

На сайте указано, что зарегистрировано уже более 5 тыс. участников, запланировано свыше 40 дискуссий с более чем 80 спикерами.

Среди спикеров экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, члены президиума созданного по ее инициативе Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко и Сергей Дылевский, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, претендовавший на пост президента бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало и его супруга политическая активистка Вероника Цепкало, бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, бизнесмен Вадим Прокопьев, глава Белорусского фонда спортивной солидарности олимпийский призер Александра Герасименя.