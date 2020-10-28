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На Всемирном конгрессе белорусов 31 октября обсудят пути выхода страны из кризиса

28.10.2020 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пути выхода страны из кризиса обсудят участники Всемирного конгресса белорусов, который начнется в полночь 31 октября и продлится 26 часов. Масштабный форум пройдет в онлайн-формате, сообщается на сайте конгресса.

На Всемирном конгрессе белорусов 31 октября обсудят пути выхода страны из кризиса

«Всемирный конгресс белорусов ставит своей основной целью консолидацию социального, политического, экономического, научного потенциала нации для решения существующего политического и экономического кризиса и разработки плана построения новой свободной Беларуси, — отмечается в релизе. — Всемирный конгресс белорусов — событие мирового масштаба. Впервые в истории Беларуси диаспоры всего мира объединили свои силы для организации масштабного диалога о будущем страны. Конгресс послужит платформой для обсуждения актуальных проблем, разработки стратегии выхода из кризиса, возобновления общения между белорусами всего мира и установления новых эффективных связей».

Задачей конгресса в первую очередь является обсуждение выхода из политического кризиса. Его организаторы отметили, что сегодня представители всех отраслей в Беларуси «находятся под давлением, политическими и экономическими репрессиями». Нынешний политический кризис, считают они, является результатом системного неэффективного управления в экономике, законодательстве, СМИ, образовании, здравоохранении, культуре.

«Мы рассчитываем затронуть самые актуальные проблемы новой Беларуси в области прав и свобод человека, экономического развития и привлечения инвестиций, международного партнерства и реформирования государственного сектора, финансовой политики и социального страхования, технологического развития общества и проблемы обновления качественного состава армии, милиции, системы образования и здравоохранения», — подчеркивают организаторы.

Участники конгресса смогут «обменяться опытом и решениями, работающими в демократических государствах». Предполагается, что формат онлайн-форума «позволит сформировать тематические секции, включить в программу многих авторитетных представителей различных движений и инициатив, политических и экономических обозревателей, экспертов в различных отраслях, которые живут и работают по всему миру в разных часовых поясах».

«Полтора миллиона белорусов зарубежья с нетерпением ждут возможности поделиться опытом, знаниями, и навыками с ведущими специалистами и деятелями внутри страны. Всемирный конгресс белорусов — это уникальная возможность глобального диалога в живом времени», — отметили они.

В итоге на конгрессе предполагается «подготовить план по возрождению свободной и демократической Беларуси». Белорусы зарубежья, подчеркнули организаторы, выступают «за плюрализм мнений в обсуждении самых острых вопросов, обмен опытом между странами и сообществами, использование практики демократических государств в построении новой, свободной Беларуси» и ставят перед собой «глобальную задачу — представить общественности реальные инструменты решения не только существующего кризиса, но и восстановления экономики, построения правового государства, восстановления геополитических связей».

На сайте указано, что зарегистрировано уже более 5 тыс. участников, запланировано свыше 40 дискуссий с более чем 80 спикерами.

Среди спикеров экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, члены президиума созданного по ее инициативе Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко и Сергей Дылевский, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, претендовавший на пост президента бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало и его супруга политическая активистка Вероника Цепкало, бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, бизнесмен Вадим Прокопьев, глава Белорусского фонда спортивной солидарности олимпийский призер Александра Герасименя.

 
 
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Пути выхода страны из кризиса обсудят участники Всемирного конгресса белорусов, который начнется в полночь 31 октября и продлится 26 часов. Масштабный форум пройдет...
 
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