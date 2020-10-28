Петицию против милицейского насилия подписали почти 200 тысяч человек

Правозащитная организация «Международная амнистия» проинформировала белорусские власти, что собрала в 184 странах около 191 тыс. подписей под петицией, призывающей положить конец подавлению мирных протестов и привлечь виновных к ответственности за злоупотребления со стороны милиции.





Сбор подписей был начат накануне президентских выборов в Беларуси. «Когда мы начали эту кампанию еще в июле, мы не могли предвидеть, насколько масштабным и жестоким будет преследование мирных протестующих, — заявила старший руководитель кампаний по Беларуси «Международной амнистии» Аиша Джанг. — Белорусские власти бьют печальный рекорд, преследуя критиков и политических оппонентов, арестовывая тысячи людей и ведя кампанию запугивания, пыток и других видов жестокого обращения, которая продолжается до сих пор. Всего пару недель назад заместитель министра внутренних дел пригрозил применить огнестрельное оружие против протестующих».

«Почти двести тысяч подписей, которые мы собрали, дают четкий сигнал белорусским властям: прекратите насилие, весь мир наблюдает, людям не все равно. Мы продолжим требовать ответственности за убийства мирных демонстрантов силами безопасности Беларуси, неизбирательное задержание мирных демонстрантов, пытки задержанных и аресты лидеров оппозиции», — подчеркнула Джанг.

По ее словам, кампания запугивания и террора, проводимая против мирных демонстрантов в Беларуси, должна быть немедленно прекращена. «Все нарушения прав человека, совершаемые белорусскими властями в отношении протестующих, должны расследоваться, а все подозреваемые в таких нарушениях привлечены к ответственности в соответствии с международными стандартами справедливого судебного разбирательства. Кроме того, абсолютно необходимо, чтобы всех сотрудников силовых органов можно было легко идентифицировать и чтобы незаконная практика использования людей в штатском и на автомобилях без опознавательных знаков для задержания и избиения протестующих была немедленно прекращена», — потребовала представитель «Международной амнистии».