За попытку поучаствовать в марше пенсионеров жительницу Светлогорска наказали восьмисуточным арестом

За попытку поучаствовать в марше пенсионеров жительница Светлогорска наказана восьмисуточным арестом.





19 октября в районном центре небольшая группа пенсионеров пыталась провести марш. Четверо из них сразу были задержаны милицией. Пенсионерка Татьяна Носкова держала плакат «Нет фашизму!». На нее составили протокол по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции и отпустили.

Как сообщила БелаПАН правозащитница Алена Маслюкова, 27 октября суд Светлогорского района наказал Носкову арестом на восемь суток. Она пока не в ИВС и обжалует вынесенное решение. На 20 базовых величин (540 рублей) оштрафованы Алена Дешук и Галина Климович. Над остальными пенсионерами судов пока не было.

В Гомеле марш пенсионеров прошел 12 октября. В нем приняли участие до 30 человек, шесть из них были задержаны. На них составлены протоколы. Известно, что 2 ноября состоится рассмотрение дела пенсионера Александра Шмидтова.