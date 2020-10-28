Два сотрудника «Белоруснефти», которые присоединились к забастовке и были уволены, уехали из страны

В Литву 28 октября уехали два сотрудника ПО «Белоруснефть», которые присоединились к национальной забастовке, записали видеообращение и были уволены. В видеозаписи участвовало шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ. Они выступили против насилия и беззакония и присоединились к забастовке.





К вечеру 26 октября стало известно, что все шесть человек уволены: инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, а также три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик.

28 октября Поляков с семьей и Кайлев уехали в Литву. «Из-за преследований и угроз», — сообщил БелаПАН Сергей Поляков. По его словам, после записи ролика к четверым из шести сотрудников предприятия ломились неизвестные люди. «Вечером перед выездом ко мне домой (меня дома не было) пришла милиция. Участковый требовал, чтобы жена подписала за меня повестку о явке в РОВД. В воскресенье меня с друзьями, когда мы ехали на марш в Минск, остановили сотрудники ГАИ и обвинили в том, что я якобы нахожусь в наркотическом опьянении. В любом случае мы все уже "на крючке" были, так как активно высказывали свою позицию, ходили на акции солидарности. Ради безопасности, в том числе близких, решили уехать», — заявил Поляков.

На литовской границе нефтяники объяснили свою ситуацию, там же им дали визы, и они попали в Вильнюс. «Обратились за помощью в разные фонды», — сообщил бывший сотрудник «Белоруснефти».