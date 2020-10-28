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Караев: Мы за 3 дня в августе утихомирили протестующих

29.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава МИД Беларуси Юрий Караев в эфире передачи «Понятная политика» на БТ сегодня допустил спорное высказывание, что силовикам за первые 3 дня протестов, то есть 9-11 августа, удалось «утихомирить» протестующих.

«Я не представляю, что было бы, если бы все-таки кто-то из сотрудников погиб, кто бы удержал остальных от дальнейшей эскалации жесткости и жестокости. И тогда те, кто это не поняли, уже лежали бы, как говорится, в земле. Поэтому еще раз обращаю внимание: мы прошлись по наиболее легкому варианту, когда мы за 3 дня утихомирили и они уползли с этих улиц. Сразу после этого появились женщины с цветами, белые, мирные. Потом попробовали раскачать тематически студентов, рабочих и так далее…», - заявил Караев.

Впрочем, кадры, показанные в начале передачи, наложенный на них комментарий, построенный на фейковых заявлениях, а также боевитый тон речи Караева говорят о том, что в первые 3 дня протестов отгребали по полной именно силовики, которым кое-кто сверху отдал команду «фас».

И если не белые и мирные женщины с цветами, появившиеся как по мановению палочки на 4-й день протестов, еще бы несколько вечеров такого противостояния, и со стороны силовиков уже бы некому было выходить на улицы даже за те суточные, которые им предлагали и оплачивали.

И да, по поводу раскачки: какие в августе студенты ?

 
 
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Глава МИД Беларуси Юрий Караев в эфире передачи «Понятная политика» на БТ сегодня допустил спорное высказывание, что силовикам за первые 3 дня протестов, то есть 9-11...
 
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