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Идет война. Теперь Караев может сказать "Пли!"
Источник материала: Партизан
Караев заявил, что милиционеры вправе применять боевое оружие при диверсии
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев отметил, что в стране идет война. Он рассказал, в каких случаях будет применено боевое оружие против протестующих,
По словам Караева, боевое оружие прежде всего применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли.
«И ничего страшного в этом заявлении нет», — сказал он.
И добавил, что его применение может рассматриваться только с точки зрения законности и восстановления правопорядка.
«Никто не говорил, что оно будет применяться без разбору, по любым людям, по мирным протестующим», — подчеркнул министр внутренних дел.
Караев уточнил, что оно будет применяться, если человек совершает диверсию или террористический акт, а также, если нападает на сотрудника милиции. Не просто оказывает ему сопротивление, а применяет насилие.
«Идет война, идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха, а мы все еще раскачиваемся», — сказал он.
Глава МВД отметил, что его работа сегодня состоит в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что его жизнь, будущее его детей и счастье жены зависит от того, насколько он быстро и решительно выхватит оружие и определит, что его уже убивают, а он все пытается их уговорить.
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Караев заявил, что милиционеры вправе применять боевое оружие при диверсии
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