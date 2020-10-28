Буйвол, спасаясь от львиного прайда, врезался в джип с туристами – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел на Национальном парке Кригера в ЮАР. Туристы засняли на видео схватку буйвола со львами.

"Мы остановились, чтобы понаблюдать за львицей и ее тремя детенышами. Вдалеке мы видели двух буйволов. В другой стороне мы заметили еще одну львицу и бегущего куда-то льва", - рассказал Личен Толкин, ставший свидетелем львиной охоты.

Вскоре туристы поняли, что львы гнались за буйволом, который подбежал прямо к машине с людьми. Хищник вцепился в свою жертву и не отпускал ее. До последнего буйвол пытался спастись. Растерянное животное, окруженное со всех сторон львами, врезалось в машину. Испугавшись грохота, львы убежали, буйвол также поспешил скрыться.