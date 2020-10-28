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Робот-пес "вынюхивает" радиацию на Чернобыльской АЭС – видео

29.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС специалисты Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами и инженеры Университета Бристоля, провели испытания автономного робота-пса SPOT, разработанного компанией Boston Dynamics.

Spot — это маневренный робот, который перемещается по местности с беспрецедентной мобильностью, позволяя автоматизировать рутинные задачи проверки и сбор данных безопасно и с большой точностью.

Исследования проходили на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".

В ходе осмотра территории Чернобыльской АЭС автономный пес оценил степень радиационного загрязнения в различных ее районах. Также миссией "четвероногого" был поиск ранее неизвестных загрязненных локаций. При этом робот, как и все специалисты, соблюдал все требования безопасности и на входе в ангары ему одевали защитные бахилы.

Данные, полученные в виде трехмерных изображений с помощью роботов-псов, помогут обновить карты распределения радиационного загрязнения исследованных участков. Помимо роботов во время работ использовалось и другое высокотехнологичное оборудование: дроны, наземные роботизированные системы и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

 
 
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На Чернобыльской АЭС провели испытания дистанционно управляемых роботов от компании Boston Dynamics. Автономного пса использовали для оценки уровня радиоактивного...
 
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