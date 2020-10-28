Курсы валют на 28 октября 2020: валюты пошли в рост

Источник материала: Myfin

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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0456 рубля до 2.599, что составило 1.79%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0274 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0346 (1.15%), на 28 октября 2020 курс составил 3.0521. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0049 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0033 рублей (0.1%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 28 932 400 19 151 900 14 578 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.6 рублей, курс продажи доллара 2.595 – 2.65. Евро можно было продать в диапазоне 2.99 – 3.055 рублей, купить – 3.062 – 3.12.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =78 (стоимость 1 доллара равна 78 российских рублей),

=78 (стоимость 1 доллара равна 78 российских рублей), EUR/USD =1.176 (1 евро стоит 1.176 доллар),

=1.176 (1 евро стоит 1.176 доллар), EUR/RUB =91.95 (91.95 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .