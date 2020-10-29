На жизнь - 528 рублей в месяц. В Беларуси пересмотрят минимальные потребительские бюджеты

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 ноября пересмотрят минимальные потребительские бюджеты. Их новые размеры будут действовать до конца января 2021 года. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель составит 528,3 рубля. Это почти на 6,2 рубля больше, чем сейчас. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда № 96.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минимальный потребительский бюджет не следует путать с бюджетом прожиточного минимума — суммой, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей.

Под минимальным потребительским бюджетом подразумеваются расходы на определенный набор товаров и услуг, который, по мнению властей, удовлетворяет физиологические, социальные и культурные потребности человека. Он рассчитывается для разных групп населения с учетом трудоспособности, возраста и семейного положения.

С 1 ноября для трудоспособного населения минимальный потребительский бюджет составит 528,3 рубля, пенсионеров — 410,1 рубля, детей в возрасте до трех лет — 352,55 рубля, детей в возрасте от трех до шести лет — 448,14 рубля. Для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет этот показатель теперь равняется 457,49 рубля, семьи из четырех человек — 419,78 рубля, а для молодой семьи из трех человек — 450,43 рубля.

В Минтруда уточняют , что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2020 года выглядел таким образом: продукты питания — 48,6%, одежда, белье, обувь -19,1%, жилищно-коммунальные услуги — 8,7%, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,6%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,8%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,3%, взносы и платежи — 2,4%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,6%.