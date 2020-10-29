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На жизнь - 528 рублей в месяц. В Беларуси пересмотрят минимальные потребительские бюджеты
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 ноября пересмотрят минимальные потребительские бюджеты. Их новые размеры будут действовать до конца января 2021 года. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель составит 528,3 рубля. Это почти на 6,2 рубля больше, чем сейчас. Изменения предусмотрены
Минимальный потребительский бюджет не следует путать с бюджетом прожиточного минимума — суммой, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей.
Под минимальным потребительским бюджетом подразумеваются расходы на определенный набор товаров и услуг, который, по мнению властей, удовлетворяет физиологические, социальные и культурные потребности человека. Он рассчитывается для разных групп населения с учетом трудоспособности, возраста и семейного положения.
С 1 ноября для трудоспособного населения минимальный потребительский бюджет составит 528,3 рубля, пенсионеров — 410,1 рубля, детей в возрасте до трех лет — 352,55 рубля, детей в возрасте от трех до шести лет — 448,14 рубля. Для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет этот показатель теперь равняется 457,49 рубля, семьи из четырех человек — 419,78 рубля, а для молодой семьи из трех человек — 450,43 рубля.
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К примеру, для трудоспособного населения этот показатель составит 528,3 рубля. Это почти на 6,2 рубля больше, чем сейчас.
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