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Белорусы, от которых «пищит» вся Европа, впервые выступили в шоу «Вечерний Ургант»
Источник материала: Tut.by
Популярная белорусская пост-панк группа
Новым музыкальным гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом» стала группа из Минска «Молчат дома». В эфире передачи музыканты представили сингл «Ответа нет» из альбома «Монумент», который выйдет на американском лейбле Sacred Bones 13 ноября.
За последний месяц «Молчат дома» выпустили сразу два новых клипа.
Напомним, что первый сольный концерт группы «Молчат дома» должен пройти в Минске в начале зимы.
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Популярная белорусская пост-панк группа «Молчат дома» впервые пришла на шоу к Урганту. В эфире «Первого канала» ребята презентовали новый сингл «Ответа нет».
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