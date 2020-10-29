Белорусы, от которых «пищит» вся Европа, впервые выступили в шоу «Вечерний Ургант»

Источник материала: Tut.by

Популярная белорусская пост-панк группа «Молчат дома» впервые пришла на шоу к Урганту. В эфире «Первого канала» ребята презентовали новый сингл «Ответа нет».

Новым музыкальным гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом» стала группа из Минска «Молчат дома». В эфире передачи музыканты представили сингл «Ответа нет» из альбома «Монумент», который выйдет на американском лейбле Sacred Bones 13 ноября.

За последний месяц «Молчат дома» выпустили сразу два новых клипа. Один — на песню «Не смешно», ролик срежиссировала Дарья Жук. Второй — на сингл «Дискотека»: видео сняли в музее имени Азгура, где памятники оживили, устроив вечеринку со светомузыкой.

Напомним, что первый сольный концерт группы «Молчат дома» должен пройти в Минске в начале зимы.

Когда: 5 декабря, 20.00

Где: Hide

Сколько: 35 рублей Купить билет

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