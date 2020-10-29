Вырастут пенсии и пособия, подешевеет роуминг, заработает третья линия метро что еще изменится в ноябре?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by. Минск

Повышается БПМ



С 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума- с 256,1 рубля до 258,11 рубля.

В этой связи изменятся и детские пособия, размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам и надбавок к пенсиям, а также других пособий и выплат, привязанных к размеру БПМ.

Размер БПМ утверждают на срок с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля, с 1 августа по 31 октября и с 1 ноября по 31 января.

Фото: Myfin.by

Увеличатся детские пособия

Повысятся детские пособия и другие социальные выплаты. Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка с 1 ноября составит 2581,1 рубля (10 БПМ), а при рождении второго и последующих детей - 3613,54 рубля (14 БПМ).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет 258,11 рубля. Изменятся и размеры других пособий семьям с детьми.

Вырастут социальные пенсии и доплаты пенсионерам

Так, доплата к пенсиям для людей 80 лет и старше составит 64,53 рубля, от 75 до 80 лет - 48,4 рубля.

Социальные пенсии инвалидам также повышаются , в частности, для инвалидов I группы она будет283,92 рубля.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо человеком, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 258,11 рубля.

Фото: Myfin.by

Снизятся цены на роуминг в России

Мобильные операторы в Беларуси объявили о снижении тарифов на роуминг в России с 1 ноября. Так, операторы life:) и МТС снижают стоимость ряда услуг.

На территории Союзного государства на два месяца предусмотрен тестовый режим работы по новым тарифам. Затем будет принято решение о применении сниженных тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе.

Как сообщал Myfin.by , с 1 ноября ставка интерконнекта между операторами снизится с 30 до 1,5 цента.

Фото: Myfin.by



А1 сообщил , что с 1 ноября 2020 года пакетом 1 ГБ мобильного интернет-трафика стоимостью 5,9 рубля можно воспользоваться теперь в сетях мобильных операторов России – МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.

Кроме того, с 1 ноября 2020 года A1 снижает тарифы на услуги голосовой связи в роуминге, а также стоимость SMS на территории России.

У МТС вырастут тарифы на основные услуги

Оператор МТС с 1 ноября повысит тарифы на основные услуги сотовой связи. Повышение будет на 4% к уровню текущих тарифов, сообщили в компании.

Как отметили в МТС, это связано с развитием инфраструктуры.

В ноябре запланирован запуск АЭС

Как сообщалось, 7 ноября 2020 года будет осуществлен энергетический пуск первого энергоблока отечественной атомной электростанции.

БелАЭС строится по российскому проекту у города Островец Гродненской области. Это будет АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт. Генподрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».

Откроют новые станции метро. Фото: belta.by

Откроют третью ветку метро

В Минске в начале ноября заработает третья ветка метро. Планируется, что она откроется для пассажиров 7 ноября.

На новой «Зеленолужской линии» будет 14 станций. Первыми откроют четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».



Фото с сайта metropoliten.by

Подорожает парковка в Минске

В столице Беларуси с 1 ноября повышаются тарифы на услуги парковки объединения «Гаражи, автостоянки и парковки». Месячный тариф по хранению транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) для физических лиц, кроме ИП и за исключением автостоянок № 15, 92, устанавливается в размере 40 рублей; для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на автостоянках № 15, 92 - 44 рубля.

Фото: Myfin.by

Повысятся цены на сигареты

В Беларуси с 1 ноября подорожают некоторые марки сигарет. К примеру, у Гродненской табачной фабрики «Неман» повышение коснется Pall Mall и Rothmans – они вырастут в цене на 5-10 копеек за пачку.

В среднем цены на отдельные табачные изделия у производителей и импортеров вырастут на 3-15 копеек за пачку.