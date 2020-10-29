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Вырастут пенсии и пособия, подешевеет роуминг, заработает третья линия метро что еще изменится в ноябре?
Источник материала: Myfin
Повышается БПМ
С 1 ноября
В этой связи изменятся и детские пособия, размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам и надбавок к пенсиям, а также других пособий и выплат, привязанных к размеру БПМ.
Размер БПМ утверждают на срок с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля, с 1 августа по 31 октября и с 1 ноября по 31 января.
Увеличатся детские пособия
Повысятся
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет 258,11 рубля.
Вырастут социальные пенсии и доплаты пенсионерам
Так, доплата к пенсиям для людей 80 лет и старше составит 64,53 рубля, от 75 до 80 лет - 48,4 рубля.
Социальные пенсии инвалидам также
Пособие по уходу за инвалидом I группы либо человеком, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 258,11 рубля.
Снизятся цены на роуминг в России
Мобильные операторы в Беларуси
На территории Союзного государства на два месяца предусмотрен тестовый режим работы по новым тарифам. Затем будет принято решение о применении сниженных тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе.
Как сообщал
А1
Кроме того, с 1 ноября 2020 года A1 снижает тарифы на услуги голосовой связи в роуминге, а также стоимость SMS на территории России.
У МТС вырастут тарифы на основные услуги
Оператор МТС с 1 ноября
Как отметили в МТС, это связано с развитием инфраструктуры.
В ноябре запланирован запуск АЭС
Как сообщалось, 7 ноября 2020 года
БелАЭС строится по российскому проекту у города Островец Гродненской области. Это будет АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт. Генподрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».
Откроют третью ветку метро
В Минске в начале ноября
На новой «Зеленолужской линии» будет 14 станций. Первыми откроют четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Подорожает парковка в Минске
В столице Беларуси с 1 ноября
Повысятся цены на сигареты
В Беларуси с 1 ноября
В среднем цены на отдельные табачные изделия у производителей и импортеров вырастут на 3-15 копеек за пачку.
Источник: Myfin.by
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Вырастут пенсии и пособия, подешевеет роуминг, заработает третья линия метро что еще изменится в ноябре?
В Беларуси с 1 ноября увеличится размер бюджета прожиточного минимума и повысятся пенсии, детские пособия и другие выплаты, связанные с БПМ. Операторы Беларуси и...
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