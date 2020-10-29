Прибавка к пенсиям, обновленная база тунеядцев, новшества по бесплатным лекарствам. Изменения ноября

Источник материала: Tut.by

С 1 ноября в Беларуси повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, поднимут некоторые пособия на детей, а также бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. В ноябре также обновят базу тунеядцев, а также поднимут тарифы на мобильную связь и цены на некоторые марки сигарет. FINANCE.TUT.BY сделал подборку ноябрьских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Пересмотрят некоторые пособия на детей и пенсии

С 1 ноября пересмотрят бюджет прожиточного минимума, он составит 258,11 рубля (сейчас — 256,1 рубля). Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Новый размер БПМ будет действовать до конца января следующего года. Прибавка составит от 1,01 рубля и выше. К примеру, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 258,11 рубля (сейчас — 256,1 рубля). Прочитать подробнее про то, как изменятся пособия, можно по ссылке .

Со следующего месяца также вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Максимальная прибавка составит 2,21 рубля. К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 ноября вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля. Почитать подробнее про повышение пенсий можно по ссылке .

Изменения по бесплатным лекарствам

С 20 ноября в Беларуси расширят список заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства.

В перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства, добавят гликогенозы (это наследственные болезни, причиной которых является генетический дефект производства ферментов, участвующих в метаболизме углеводов. — Прим. ред.) и врожденный ихтиоз (группа наследственных заболеваний, связанных с мутацией генов, отвечающих за правильное развитие кожи. — Прим. ред.). На сегодня в этом списке больше 100 названий заболеваний.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Обновят базу тунеядцев

В ноябре обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

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Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Планировалось, что тунеядцы с октября будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года.

Подорожает мобильная связь

МТС с 1 ноября повысит тарифы на основные услуги связи на 4%.

A1 планирует увеличить тарифы на услуги связи с 4 ноября. «Размер абонентских плат на услуги связи, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, международных звонков, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, SMS и MMS для физических и юридических лиц увеличатся от 3,06% — до 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», — говорили ранее представители оператора.

Повысят цены на сигареты

С 1 ноября вырастут цены на многие сигареты. Прибавка к цене составит от 2 до 11 копеек за пачку. Кроме того, в продаже появятся новые марки сигарет. Посмотреть список сигарет, которые подорожают, можно по ссылке .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки.