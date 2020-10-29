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Прибавка к пенсиям, обновленная база тунеядцев, новшества по бесплатным лекарствам. Изменения ноября
Источник материала: Tut.by
С 1 ноября в Беларуси повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, поднимут некоторые пособия на детей, а также бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. В ноябре также обновят базу тунеядцев, а также поднимут тарифы на мобильную связь и цены на некоторые марки сигарет. FINANCE.TUT.BY сделал подборку ноябрьских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.
Пересмотрят некоторые пособия на детей и пенсии
С 1 ноября
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 258,11 рубля (сейчас — 256,1 рубля). Прочитать подробнее про то, как изменятся пособия, можно
Со следующего месяца также
Изменения по бесплатным лекарствам
С 20 ноября в Беларуси
В перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства, добавят гликогенозы (это наследственные болезни, причиной которых является генетический дефект производства ферментов, участвующих в метаболизме углеводов. — Прим. ред.) и врожденный ихтиоз (группа наследственных заболеваний, связанных с мутацией генов, отвечающих за правильное развитие кожи. — Прим. ред.). На сегодня в этом списке больше 100 названий заболеваний.
Обновят базу тунеядцев
В ноябре обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.
Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно
Планировалось, что тунеядцы с октября
Подорожает мобильная связь
МТС с 1 ноября
A1 планирует
Повысят цены на сигареты
С 1 ноября
Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа
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Прибавка к пенсиям, обновленная база тунеядцев, новшества по бесплатным лекарствам. Изменения ноября
FINANCE.TUT.BY сделал подборку ноябрьских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.
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