Вкусно и просто. Сливочный суп с семгой

Ингредиенты

Семга (голова, хребты, плавники) 400 г Вода 2 л Сливки (10%) 250 мл Картофель 4–5 шт. Морковь 1 шт. Лук 1 шт. Лист лавровый 1 шт. Соль, перец, зелень по вкусу

Семгу разделываем и оставшиеся голову, хребет и плавники кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим вариться на 30 минут. Когда бульон будет готов, достаем из него все косточки. Отделяем мякоть рыбы от костей.

Картофель и лук нарезаем кубиками, морковь натираем на терке. Кладем в кастрюлю с бульоном картофель, затем лук с морковью, солим, перчим, добавляем лавровый лист и варим минут 15. Кладем мякоть рыбы и варим все до готовности.

Сливки доводим до кипения и вливаем горячими в суп. Достаем лавровый лист. Разливаем суп по тарелкам, добавляем мелко нарезанную зелень. Приятного аппетита!