Вкусно и просто. Сливочный суп с семгой

Ингредиенты
|Семга (голова, хребты, плавники)
|400 г
|Вода
|2 л
|Сливки (10%)
|250 мл
|Картофель
|4–5 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Лук
|1 шт.
|Лист лавровый
|1 шт.
|Соль, перец, зелень
|по вкусу
Семгу разделываем и оставшиеся голову, хребет и плавники кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим вариться на 30 минут. Когда бульон будет готов, достаем из него все косточки. Отделяем мякоть рыбы от костей.
Картофель и лук нарезаем кубиками, морковь натираем на терке. Кладем в кастрюлю с бульоном картофель, затем лук с морковью, солим, перчим, добавляем лавровый лист и варим минут 15. Кладем мякоть рыбы и варим все до готовности.
Сливки доводим до кипения и вливаем горячими в суп. Достаем лавровый лист. Разливаем суп по тарелкам, добавляем мелко нарезанную зелень. Приятного аппетита!