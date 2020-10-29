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Вкусно и просто. Сливочный суп с семгой

29.10.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Сливочный суп с семгой

Фото: lamiaricchezza.ru

Ингредиенты

Семга (голова, хребты, плавники) 400 г
Вода 2 л
Сливки (10%) 250 мл
Картофель 4–5 шт.
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Лист лавровый 1 шт.
Соль, перец, зелень по вкусу

Семгу разделываем и оставшиеся голову, хребет и плавники кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим вариться на 30 минут. Когда бульон будет готов, достаем из него все косточки. Отделяем мякоть рыбы от костей.

Картофель и лук нарезаем кубиками, морковь натираем на терке. Кладем в кастрюлю с бульоном картофель, затем лук с морковью, солим, перчим, добавляем лавровый лист и варим минут 15. Кладем мякоть рыбы и варим все до готовности.

Сливки доводим до кипения и вливаем горячими в суп. Достаем лавровый лист. Разливаем суп по тарелкам, добавляем мелко нарезанную зелень. Приятного аппетита!

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Невероятно вкусный, нежный суп порадует родных и согреет в холодную погоду.
 
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