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В Минске на форуме вузов продемонстрировали достижения науки в медицине

29.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжает работу форум вузов Союзного государства. Сегодня участникам показали достижения белорусской науки в сфере генетики и разработки, которые спасают жизнь пациентам с сердечными патологиями, рассказывает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В этой пластиковой баночке – целая жизнь. Клапан, который используют при аортокоронарном стентировании. Протез ставят на место суженного сосуда. Так сердце вновь без сбоев начинает качать кровь. А эта тонкая сетка – ловушка для тромба. Ее без общего наркоза вводят через артерию, а после извлекают опасный сгусток крови. Все разработки безопасные и долговечные, утверждают создатели – преподаватели и студенты Белорусского технического университета. Идеи удалось воплотить через технопарк вуза.

«Технопарк как раз и занимается тем, что выводит молодежные стартапы и разработки наших ученых в действующий бизнес, в предприятия, которые работают при нашем университете или с ним взаимосвязаны», – пояснил руководитель стартап-центра «Технопарка БНТУ» Виталий Гмырак.

О технопарке рассказали и участникам форума вузов Союзного государства. У резидентов – налоговые привилегии и спонсорская поддержка. Многие привезли на конкурс свои инженерные проекты. В случае победы реализуют задумки на практике.

«Сейчас активизируются многие стартап-площадки, и у нас есть такое в университете, но здесь все в рамках целого форума. И здесь есть, помимо студентов, и преподаватели, целая плеяда, которые могут дать советы», – отметил руководитель группы Белорусско-Российского университета (г. Могилев) Егор Демиденко.

В Институте генетики белорусской Академии наук также рассчитывают на совместные проекты в Союзном государстве. Такой опыт уже есть. Реализована программа «ДНК-идентификация». По словам ученых, в таких лабораториях по капле биоматериала могут установить личность.

«Мы можем по генетическому анализу определить внешность человека, цвет глаз и цвет волос, и возможный возраст, а также психо-эмоциональный статус человека: кто он – холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Это важно и в криминалистике, и при подборе персонала», – рассказал заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский.

А в ближайшее время ученые Беларуси и России запустят программу «ДНК-идентификация -2». На этот раз создадут лаборатории широкого профиля. По геному отличат оригинальный продукт от фальсификата.

Это уже девятый форум вузов Беларуси и России. В нем принимают участие более сотни высших учебных заведений Союзного государства.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Участникам показали достижения белорусской науки в сфере генетики и разработки, которые спасают жизнь пациентам с сердечными патологиями.
 
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