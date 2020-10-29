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Можно торговаться. Как выглядят квартиры в Минске за 50 тысяч долларов, где можно сразу жить

29.10.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях мы показывали, как выглядят однокомнатные квартиры за 40 тысяч долларов, в которых можно жить сразу после покупки. А сегодня посмотрим, как выглядят такие же, только двухкомнатные и за 50 тысяч. И не забывайте, что в нынешнее время нужно смело торговаться.

Возле Комаровки

За 49 тысяч долларов продается квартира на пятом этаже кирпичной пятиэтажки 1971 года на улице Богдановича, 64, к. 1, в районе Комаровки. Площадь — 35 квадратных метров.



Площадь кухни — 7,1 метра. Санузел — раздельный. Балкона нет.



В доме в 2010 году сделан капремонт. В квартире в коридоре есть встроенные шкафы.



Квартира находится в хорошем районе с развитой инфраструктурой, но по техпаспорту — это не двушка, а однокомнатная квартира. Просто комнату разделили перегородкой на две.

В Серебрянке

За 49,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки на улице Плеханова, 28, в Серебрянке. Площадь — 39,6 квадратного метра.



Площадь кухни — 6,3 метра. Санузел — раздельный. Балкон есть.



В квартире — металлическая дверь, на полу — ламинат. В доме сделан капремонт, он обшит термошубой.


Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой и водоемом, но далековато от центра.

Возле парка Дружбы народов

За 49,99 тысячи долларов продается квартира на первом этаже панельной пятиэтажки на улице Орловской, 2, возле парка Дружбы народов. Площадь — 45 квадратных метров.


Площадь кухни — 5,8 метра. Санузел — совмещенный. Балкона нет.



В квартире есть металлическая входная дверь, холодильник, стиральная машина, микроволновка, новая ванна, унитаз, умывальник и смесители. Все, что есть на фото, останется будущим хозяевам. Капремонт дома был в 2017 году.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой и парком, но на первом этаже.

В Зеленом Луге

За 51 тысячу долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1966 года на улице Седых, 24, в Зеленом Луге. Площадь — 38,5 квадратного метра.



Площадь кухни — 6,1 метра. Санузел — раздельный. Балкон есть.



В квартире есть металлическая входная дверь, шкафы-купе.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой и парком. Явных минусов нет. Разве что пятый этаж без лифта.

На Долгобродской

За 51 тысячу долларов продается квартира на третьем этаже пятиэтажки 1964 года в переулке Уральском, 5, в районе Долгобродской. Площадь — 45 квадратных метров.



Площадь кухни — 6 метров. Санузел — совмещенный. Балкон есть.



В квартире установлены стеклопакеты, есть телефон и интернет. Часть мебели оставят будущим хозяевам.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой и парком. Явных минусов нет. Разве что в шаговой доступности нет большого супермаркета.

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Теги: Минск
 
 
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