Генпрокурор Швед считает, что в Беларуси идет война

К концу октября возбуждено 657 уголовных дел, связанных с протестами, некоторые факты могут быть квалифицированы как терроризм, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.





«То движение, которое нам преподносят как мирное, оно давно уже не мирное. По сути дела, идет война, которая особенно в последние несколько недель приобрела радикальные, крайне радикальные формы. По некоторым фактам, которые известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Швед в эфире программы «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь 1».

По словам генпрокурора, на начало октября по фактам массовых беспорядков и совершения насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел, в середине месяца их было уже более 500.

«Сегодня речь идет о 657 уголовных делах. Рост за октябрь месяц сами понимаете какой», — отметил генпрокурор.

По его мнению, это свидетельствует о неотвратимости наказания. «Правоохранительная система абсолютно адаптировалась к нынешним условиям, каждому факту если не дана, будет дана правовая оценка», — заявил он.

По этим делам признано обвиняемыми уже около 200 человек, около 70 направлено в суды, девять рассмотрено. «По большинству из них лица осуждены к лишению свободы, и дальше такая практика будет продолжаться, она будет неукоснительна», — пригрозил Швед.

Он пообещал, что каждый из фигурантов подобных дел, «будет осужден и осужден на максимальные сроки лишения свободы», этого будут требовать государственные обвинители.

Генпрокурор усмотрел в происходящем радикализацию протестов. «Первый шаг — мы жжем покрышки, дальше — бросаем «коктейли Молотова», а дальше смотрите, какие призывы: давайте убивать. Они уже потеряли чувство реальности, перешли эту грань, когда они не понимают, что их действия — по сути дела, террор со всеми вытекающими отсюда последствиями и ответственностью», — считает Швед.