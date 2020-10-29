ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокурор Швед считает, что в Беларуси идет война

29.10.2020 07:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

К концу октября возбуждено 657 уголовных дел, связанных с протестами, некоторые факты могут быть квалифицированы как терроризм, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

Генпрокурор Швед считает, что в Беларуси идет война

«То движение, которое нам преподносят как мирное, оно давно уже не мирное. По сути дела, идет война, которая особенно в последние несколько недель приобрела радикальные, крайне радикальные формы. По некоторым фактам, которые известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Швед в эфире программы «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь 1».

По словам генпрокурора, на начало октября по фактам массовых беспорядков и совершения насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел, в середине месяца их было уже более 500.

«Сегодня речь идет о 657 уголовных делах. Рост за октябрь месяц сами понимаете какой», — отметил генпрокурор.

По его мнению, это свидетельствует о неотвратимости наказания. «Правоохранительная система абсолютно адаптировалась к нынешним условиям, каждому факту если не дана, будет дана правовая оценка», — заявил он.

По этим делам признано обвиняемыми уже около 200 человек, около 70 направлено в суды, девять рассмотрено. «По большинству из них лица осуждены к лишению свободы, и дальше такая практика будет продолжаться, она будет неукоснительна», — пригрозил Швед.

Он пообещал, что каждый из фигурантов подобных дел, «будет осужден и осужден на максимальные сроки лишения свободы», этого будут требовать государственные обвинители.

Генпрокурор усмотрел в происходящем радикализацию протестов. «Первый шаг — мы жжем покрышки, дальше — бросаем «коктейли Молотова», а дальше смотрите, какие призывы: давайте убивать. Они уже потеряли чувство реальности, перешли эту грань, когда они не понимают, что их действия — по сути дела, террор со всеми вытекающими отсюда последствиями и ответственностью», — считает Швед.

Ранее министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что на протесты вышли «сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной и спокойной жизни». 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу октября возбуждено 657 уголовных дел, связанных с протестами, некоторые факты могут быть квалифицированы как терроризм, заявил генеральный прокурор Андрей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно торговаться. Как выглядят квартиры в Минске за 50 тысяч долларов, где можно сразу жить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика