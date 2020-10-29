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Караев: на протесты вышли сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной и спокойной жизни

29.10.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики, которые ворвались в квартиры минчан 25 октября, не нарушили законы, а задержали людей, которые бросали в милицию камни, заявил министр внутренних дел Юрий Караев.

Караев: на протесты вышли сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной и спокойной жизни

«Та заряженная на драку часть людей, которая шла в первой шеренге, становилась в сцепке (видели этих пьяных, которые призывали грудью на колючую проволоку бросаться и ОМОН), в конце концов, не добившись столкновения и уйдя с улицы Орловской обратно в спальный район, увидели на пути Центральный РУВД и несколько машин органов внутренних дел и стала забрасывать их камнями. Когда к ним применили спецсредства (всего лишь светошумовые гранаты), чтобы отогнать их и захватить тех, кто это делал (это преступники), они забежали — 30 человек примерно — в один дом. У них «на плечах», естественно, вошли сотрудники органов», — описал ситуацию Караев в эфире программы «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, кадры, «где наши входят в квартиру, преподаны как заход в частное жилище, нарушение чего-то, частную собственность». «Но по закону об органах внутренних дел сотрудник милиции имеет право входить в помещения, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается преступник, человек, совершающий или совершивший преступление», — заявил глава МВД.

Сотрудники милиции, сказал он не знали, вошли протестующие «в заранее заготовленные квартиры своих сторонников или просто ворвались в квартиры добропорядочных граждан, которые ни сном ни духом», и должны были это пресечь.

«На этих видео видно, что никакой женщины, визжащей, кричащей, испуганной, наши не брали. Взяли только тех, кто прямо с флагом в руке, прячется за этих женщин, изъяли… это именно те, кто бросали камни. Дают уже показания», — сказал министр.

Он также заявил, что на протесты вышли «сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной и спокойной жизни».

 
 
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Силовики, которые ворвались в квартиры минчан 25 октября, не нарушили законы, а задержали людей, которые бросали в милицию камни, заявил министр внутренних дел Юрий...
 
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