Какие пять смартфонов белорусы сейчас покупают в интернет-магазинах

Источник материала: Tut.by

Осень — традиционное время анонсов и выхода в продажу новых моделей смартфонов. Впрочем, уже зарекомендовавшие себя устройства также предлагаются у большинства продавцов. Мы посмотрели, какие аппараты сейчас чаще остальных выбирают в Беларуси. Для этого проверили предложения в нашем каталоге, отсортировали их по популярности и рассказываем о первой пятерке девайсов.





Судя по рейтингу на Kupi.TUT.BY, лидером по интересу со стороны покупателей остается «народный» Galaxy A51 от известного корейского производителя. Несмотря на то, что аппарату уже почти год, он все еще остается вполне сбалансированным решением. К тому же с того момента устройство уже успело скинуть в цене.

О плюсах и минусах девайса мы уже рассказывали в полном обзоре — ссылку на него оставим ниже. Но если вкратце, то девайс оснащается экраном с AMOLED-матрицей на 6,5 дюйма, фирменным процессором Exynos 9611, от 4/64 ГБ памяти с возможностью расширения (в нашем каталоге самая популярная конфигурации — именно такая) и батарейкой объемом 4000 мА·ч с быстрой проводной зарядкой.

В целом гаджет можно заряжать раз в полтора-два дня. Из очевидных минусов — только экранный сканер отпечатков пальцев, назвать который супербыстрым не получается. Камера состоит из модулей на 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.



Фото: The Verge

Как ни странно, вторым по популярности девайсом в нашем каталоге на момент написания материала (28 октября) стал новенький iPhone 12 Pro в версии на 128 ГБ. Устройство появится в официальной продаже в Беларуси только 6 ноября, стоимость пока также не известна. Но в обычных интернет-магазинах девайс уже продается.

Главные характеристики гаджета такие: экран на 6,1 дюйма с OLED-матрицей, процессор Apple A14 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти, а также батарея емкостью 2815 мА·ч. Разумеется, в активе быстрая проводная и беспроводная зарядки. Есть сканер лица Face ID, серьезная защита от воды и пыли, а также eSIM. Камеру по сравнению с прошлогодними устройствами Apple также прокачали. Она состоит из трех модулей (каждый по 12 Мп) со сканером LiDAR и «ночным» режимом для всех фотодатчиков. Раньше такого не было.

Подробный обзор новинки постараемся подготовить ближе к дате официального появления аппарата в Беларуси.





Популярная модель от китайской Xiaomi начального уровня стоимости. Третьей по популярности в каталоге стала именно модификация с 4/64 ГБ памяти, а также модулем NFC. Впрочем, расширить хранилище карточкой памяти microSD никто не запрещает.

В целом прогресс в сравнении с Redmi 8 очевиден. Ссылку на полный обзор девайса разместим ниже. Краткие характеристики Redmi 9 такие: IPS-дисплей на 6,53 дюйма с разрешением Full HD+, процессор от MediaTek — Helio G80, аккумулятор на 5020 мА·ч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки (с учетом цены это важный показатель), а также камера с фотомодулями разрешением 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.





Наверное, один из самых технически продвинутых смартфонов Xiaomi среднего класса. Правда, официальная цена устройства в Беларуси слегка завышена. Но найти аппарат в «серых» магазинах чуть подешевле — не проблема.

На наш взгляд, главная «фишка» телефона — экран на 6,67 дюйма с поддержкой 120 Гц. Такой особенности в большинстве смартфонов от конкурентов такого же класса нет. Важно, что аппарат защищен от брызг, а также оснащается стереодинамиками. Опять же, для телефона этой ценовой категории стереоспикеры пока редкость. Кого-то обрадует и наличие NFC.

Чем еще комплектуется аппарат: процессором Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, батареей на 5160 мА·ч с быстрой 30-ваттной зарядкой, а также камерой с модулями на 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп.



На фото iPhone 11. Фото: The Verge

Прошлогодний смартфон от Apple, видимо, еще долго будет входить в топы по популярности у покупателей. Особенно с учетом, что после выхода «двенадцатых» девайс подешевел. Интересно, что в нашем каталоге наибольшим спросом пользуется версия с 128 ГБ постоянного хранилища — то есть не самая доступная, а средняя.

Что еще важно знать о девайсе: он базируется на процессоре Apple A13 Bionic, оснащается 4 ГБ оперативной памяти, батарейкой на 3110 мА·ч, а также быстрой проводной и обычной беспроводной зарядками. В общем, устаревшим гаджет пока точно не выглядит. Основная камера при этом состоит из модулей на 12 Мп и 12 Мп. От eSIM, стереодинамиков и технологии защиты от воды также не отказались.