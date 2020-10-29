Врач называет привычки, которые приводят к быстрому опьянению

Источник материала: Tut.by

Относительно безопасным может быть лишь то употребление алкоголя, которое оставляет человека в легкой степени опьянения. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр- нарколог высшей категории медицинского центра «ТаоМед» Людмила Бутер называет семь распространенных привычек, которые могут привести к быстрому опьянению и плохому самочувствию.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ошибка № 1. Выбирать только крепкий алкоголь

При употреблении крепкого алкоголя очень сложно удержаться в легкой степени опьянения и придерживаться безопасного уровня употребления алкоголя. Выбирать следует алкогольные напитки с меньшим содержанием этилового спирта (вино, коктейли, пиво). При этом нужно отдать предпочтение качественным напиткам, чтобы получать удовольствие не от самого опьянения, а от их запаха и вкуса — большая вероятность, что будет потреблена меньшая доза.

Еще один важный совет: выбирайте себе один алкогольный напиток на вечер и не смешивайте его с другим алкоголем.

Ошибка № 2. Не запивать алкоголь водой

Возьмите за правило запивать каждый бокал вина или коктейля таким же объемом обычной или минеральной воды. Если пьете крепкий алкоголь, то после каждых 100 мл спиртного пейте чай, стакан морса или воды. И обязательно делайте паузу в употреблении алкоголя.

Ошибка № 3. Не закусывать

Не пейте алкогольные напитки натощак, так как это приводит к их быстрой и максимальной усвояемости. В процессе употребления алкоголя нужно обязательно закусывать. В противном случае это может грозить не только плохим самочувствием, но даже алкогольным отравлением.

Ошибка № 4. Сидеть за столом, не выпуская стакан из рук

Ставьте бокал или стакан на стол после каждого глотка, не держите его в руке — так вы гарантированно выпьете меньше. Танцуйте или разговаривайте в паузах между алкоголем, говорите длинные тосты. Наливайте сами или контролируйте, чтобы вам наливали в бокал алкоголь по чуть-чуть. Забудьте про нездоровую традицию пить до дна: она приведет к быстрому опьянению. Если боитесь выпить больше, чем запланировали, — используйте бокалы или стаканы с меньшим объемом.

Ошибка № 5. Пить поздним вечером

Не выпивайте после 21.00. Вам не хватит времени ночного сна для того, чтобы весь этиловый спирт вывелся из организма и восстановились обменные процессы.

Ошибка № 6. Пить в одиночку

Никогда не пейте в одиночку!

Ошибка № 7. «Догоняться» за компанию

Выпив запланированное количество спиртного, переходите на, например, ароматный чай в красивой посуде (желательно пить небольшими чашечками, подливая по чуть-чуть) — настроение и разговорчивость уже есть, а негативных последствий утром не будет. Если удержаться от продолжения застолья и перейти на безалкогольные напитки в компании слишком тяжело, лучше уйдите с вечеринки.