Тихановская подтвердила помощь отчисленным студентам

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в своем обращении к протестующим студентам подтвердила, что каждому отчисленному студенту будет предоставлена возможность дальнейшего обучения.

«Фонды солидарности готовы поддерживать каждого, кто пострадал за свою позицию. Все, кого отчислят, смогут продолжать образование – очно или дистанционно. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для беларусов выделила Словакия. Сотни студентов и преподавателей могут получить стипендии в Чехии, Словении и скандинавских странах. Лучшие ВУЗы мира готовы помочь вам, потому что вы – настоящее будущее демократии в Беларуси», - заявила Светлана Тихановская.

«Я горжусь нашим молодым поколением – студенты третий день поддерживают забастовку. БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БГАИ, БГУКИ, БрГТУ, БГУ, БГТУ, МИТСО, БНТУ, БГЭУ – страна восхищается вашей стойкостью», - подчеркнула она.