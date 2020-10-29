Блогер из Гомеля, избивший модель в прямом эфире, потерял все деньги













"Сейчас я нищий. И нужны бабки, потому что мне заблокировали абсолютно все способы заработка", - рассказал блогер.





Финансовые неприятные настигли Mellstroy из-за инцидента с избиением модели Алены Ефремовой в ходе трансляции в интернете, после чего блогер стал фигурантом уголовного дела.





Бурим отметил, что в связи с возникшими проблемами ему, вероятно, "придется" вновь начать зарабатывать не больше 15-30 тысяч рублей в месяц.





"Как обычный рабочий. Если сложится так жизнь", - заключил блогер.





Меж тем ему грозит несколько лет колонии по уголовному делу, возбуждённому по факту избиения.



