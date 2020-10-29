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Блогер из Гомеля, избивший модель в прямом эфире, потерял все деньги

29.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский блогер белорусского происхождения Андрей Бурим, больше известный как Mellstroy, пожаловался на нищету после избиения девушки в прямом эфире и последовавшей за этим блокировкой его аккаунтов. О сложившейся ситуации молодой человек сообщил в ходе стрима на YouTube-канале Serge. Бурим заявил, что канал принадлежит его брату.




"Сейчас я нищий. И нужны бабки, потому что мне заблокировали абсолютно все способы заработка", - рассказал блогер. 

Финансовые неприятные настигли Mellstroy из-за инцидента с избиением модели Алены Ефремовой в ходе трансляции в интернете, после чего блогер стал фигурантом уголовного дела.

Бурим отметил, что в связи с возникшими проблемами ему, вероятно, "придется" вновь начать зарабатывать не больше 15-30 тысяч рублей в месяц. 

"Как обычный рабочий. Если сложится так жизнь", - заключил блогер.

Меж тем ему грозит несколько лет колонии по уголовному делу, возбуждённому по факту избиения.
 
 
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Российский блогер белорусского происхождения Андрей Бурим, больше известный как Mellstroy, пожаловался на нищету после избиения девушки в прямом эфире и...
 
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