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Политолог: «Власти играют с огнем и могут спровоцировать настоящее насильственное сопротивление»
Источник материала: Партизан
Почему власти заговорили про террористическую угрозу и почему это может оказаться опасно для них самих.
На этой неделе реакция властей на нарастающие протесты не заставила себя ждать: КГБ и Лукашенко завили о «террористической угрозе» со стороны протестующих, глава МВД — что «идет война».
По мнению политического обозревателя Юрия Дракохруста, это говорит об одном: власть видит, протесты не сдуваются, вопрос никак не решается, ситуация не стабилизируется, поэтому необходимо действовать гораздо с большей силой и гораздо более жестко.
— Можно предположить, что в неких головах есть желание существенно изменить существующий баланс с применением гораздо большей силы, — отмечает в интервью на
Решить вопрос с протестами власти очень хочется, но вопрос, как это сделать, там все еще обсуждается.
Политолог Юрий Чаусов отмечает: некоторый запрос на радикализацию в определенной части протестующих есть, но его вряд ли можно назвать доминирующим.
— Но, конечно, власти заинтересованы во всяческом выпячивании любых проявлений сопротивления и представления мирных протестующих в качестве террористов — это остался практически единственный способ легитимизации тех зверств, которые чинят силовики, — считает политолог.
К настоящей войне и настоящему вооруженному сопротивлению, по его мнению, ни в МВД, ни в КГБ не готовы просто в силу того, что для этого у них нет людской поддержки.
— А вот изобразить пропагандистскими средствами террористическую угрозу для обоснования пыток и массового насилия они как раз не против — они так всегда делают, представляя мирных протестующих как угрозу госпереворота. Тут, конечно, власти играют с огнем и могут спровоцировать настоящее насильственное сопротивление — запрос на которое у некоторой части населения сформирован, но сдерживается мирной и ненасильственной тактикой оппозиции. Тут, конечно, оппозиции стоит быть осторожной и остерегаться провокаций — но и властям не стоит играть и помнить, что иногда спусковым крючком к революциям становятся как раз таки провокации самих властей, — считает Юрий Чаусов.
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Почему власти заговорили про террористическую угрозу и почему это может оказаться опасно для них самих.
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