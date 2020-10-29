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Политолог: «Власти играют с огнем и могут спровоцировать настоящее насильственное сопротивление»

29.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему власти заговорили про террористическую угрозу и почему это может оказаться опасно для них самих.

На этой неделе реакция властей на нарастающие протесты не заставила себя ждать: КГБ и Лукашенко завили о «террористической угрозе» со стороны протестующих, глава МВД — что «идет война».

По мнению политического обозревателя Юрия Дракохруста, это говорит об одном: власть видит, протесты не сдуваются, вопрос никак не решается, ситуация не стабилизируется, поэтому необходимо действовать гораздо с большей силой и гораздо более жестко.



— Можно предположить, что в неких головах есть желание существенно изменить существующий баланс с применением гораздо большей силы, — отмечает в интервью на TUT.BY Юрий Дракохруст. — В этой связи и идет подведение под терроризм — с террористами во всем мире разбираются строго. Но, судя по всему, по этому поводу там есть разные мысли, в том числе и понимание, что это может плохо кончиться и по внутренним, и по внешним причинам. Внутри страны это может вызвать еще более жесткую реакцию народа и применением настоящего оружия можно вызвать ту самую реальную общенациональную забастовку. В августе забастовки как раз начались из-за зверств силовиков против мирных демонстрантов, и если сейчас начать стрелять, это может привести к серьезной реакции со стороны населения. Реакция внешних партнеров тоже может быть достаточно серьезной, в том числе со стороны Москвы.

Решить вопрос с протестами власти очень хочется, но вопрос, как это сделать, там все еще обсуждается.

Политолог Юрий Чаусов отмечает: некоторый запрос на радикализацию в определенной части протестующих есть, но его вряд ли можно назвать доминирующим.


— Но, конечно, власти заинтересованы во всяческом выпячивании любых проявлений сопротивления и представления мирных протестующих в качестве террористов — это остался практически единственный способ легитимизации тех зверств, которые чинят силовики, — считает политолог.

К настоящей войне и настоящему вооруженному сопротивлению, по его мнению, ни в МВД, ни в КГБ не готовы просто в силу того, что для этого у них нет людской поддержки.

— А вот изобразить пропагандистскими средствами террористическую угрозу для обоснования пыток и массового насилия они как раз не против — они так всегда делают, представляя мирных протестующих как угрозу госпереворота. Тут, конечно, власти играют с огнем и могут спровоцировать настоящее насильственное сопротивление — запрос на которое у некоторой части населения сформирован, но сдерживается мирной и ненасильственной тактикой оппозиции. Тут, конечно, оппозиции стоит быть осторожной и остерегаться провокаций — но и властям не стоит играть и помнить, что иногда спусковым крючком к революциям становятся как раз таки провокации самих властей, — считает Юрий Чаусов.
 
 
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