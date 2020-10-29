В «Белинвестбанке» сменился представитель государства





Совместное постановление Нацбанка и правительства принято 27 октября, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу со дня его принятия.





Белковец ушел с должности замминистра финансов в конце сентября. В Минфине он курировал вопросы государственного долга и взаимодействия с международными финансовыми организациями. Широкую известность Андрей Белковец получил после заявления в ноябре 2018 года на форуме «Банка развития» о том, что Беларусь может выйти из ЕАЭС из-за ущемления ее экономических интересов со стороны России.