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КГБ: поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как теракт

29.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти старательно нагнетают ситуацию.

Поджог здания Госавтоинспекции в Мозыре квалифицирован как акт терроризма, заявил в среду начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

"Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса – акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области", – цитирует его слова БелТА.

Бычек также отметил, что в настоящее время комитет вместе с другими правоохранительными органами ведет поиск причастных к данному преступлению.

Bцидент произошел ночью в среду 28 октября: около 03:30 неизвестный подошел к зданию ГАИ местного РОВД, разбил окно на первом этаже и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. В УСК по Гомельской области cyfxfkf проинформировали, что по факту возбудили дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство).

Напомним, что о попытках поджогов зданий прокуратуры и милиции сообщения уже поступали. Но в Минске, например, по опубликованному видео было понятно, что "коктейль Молотова" кидали просто с территории РУВД. Поэтому с мозырским инцидентом тоже надо разбираться. Бесспорным, однако, является то, что власть сейчас пытается представить мирные протесты совсем не мирными. В минувшее воскресенье часть протестующих уже вечером, после акции, не пустили разойтись по домам и загнали в ловушку на улице Орловской, чтобы потом устроить видимость беспорядков и жесткий разгон. Морально публику готовят к тому, что должно применяться оружие. Правда, агитпроп не учитывает, что сейчас век информационных технологий, и кто мирный, а кто не мирный каждый видит сам, без подсказок. 
 
Теги: Минск
 
 
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Власти старательно нагнетают ситуацию.
 
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