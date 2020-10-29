КГБ: поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как теракт

Поджог здания Госавтоинспекции в Мозыре квалифицирован как акт терроризма, заявил в среду начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.





БелТА. "Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса – акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области", – цитирует его слова





Бычек также отметил, что в настоящее время комитет вместе с другими правоохранительными органами ведет поиск причастных к данному преступлению.





Bцидент произошел ночью в среду 28 октября: около 03:30 неизвестный подошел к зданию ГАИ местного РОВД, разбил окно на первом этаже и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. В УСК по Гомельской области cyfxfkf проинформировали, что по факту возбудили дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство).



