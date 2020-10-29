Конфликт из-за «своих» мест на парковке довел до повреждения авто. Но дело не возбудили (видео)

Источник материала: Onliner Между новыми и старыми жильцами одного дома на столичной ул. Игнатовского возникло противостояние по поводу парковки во дворе. Речь не о «классической» нехватке мест — их предостаточно. Поводом для споров стал отделенный участок с тротуарной плиткой, когда-то построенный за счет людей. Новые жители дома, законно руководствуясь принципом «закрепленных парковочных мест не бывает», стали парковаться и там. Старые жильцы настаивали: кто заплатил, тот и ставит авто. В итоге избежать конфликта не удалось: ГАИ, предписание, повреждение машин, попавшее на видео, заявление в милицию. Однако дело так и не завели.

Действующими лицами этой драмы являются владелец Opel Павел, который переехал в дом недавно, и Юрий — председатель ЖСПК, живущий в многоэтажке уже немало лет. Для лучшего понимания развития конфликта приведем цепочку событий в хронологическом порядке.





Парковка, но не парковка

«В 2013 году возникла проблема с вывозом мусора. Мусоровоз мог заехать на территорию двора, но выехать было сложно, — рассказывал Юрий сразу после того, как проблема оказалась в поле общественного обсуждения. — Контейнеры стали переполняться. Мы задумались, что с этим делать. Решили за счет жильцов построить разворотную площадку. Собственники квартир сбросились сами, но с условием — сделать площадку достаточно широкой, чтобы там можно было парковаться. Проект одобрили, площадка с 12 машино-местами была установлена».



Весна 2020 года

В восприятии Павла ситуация с парковкой выглядит несколько иначе: «Места на площадке были обозначены не только стандартной разметкой. Каждое из них было подписано номером — предположительно квартиры. Очевидно, некоторые жильцы считали места „своими“, хотя каких-либо документов, фиксирующих это право, я не видел. Обычно я приезжал после работы поздно, парковался на платной стоянке, расположенной неподалеку. Несколько раз, когда получалось прибыть раньше, оставлял авто на этом участке. Однажды мою машину заблокировала другая. Вызвали ГАИ, инспекторы сказали, что в моих действиях нарушений нет — не важно, участвовал я в постройке этой стоянки или нет. А водителя, заблокировавшего мой Opel, посчитали нарушителем».





Как указано в Кодексе о земле, придворовая территория является землей общего пользования и не может находиться в частной собственности. Конкретное парковочное место во дворе не может быть закреплено за определенным автомобилем либо гражданином.

«В какой-то момент в дом въехали люди из потребительского социума ЖЭСа, попав в цивилизованное общество товарищества собственников, — так описывал Павла и других новых жильцов председатель кооператива. — Они стали нарушать исторически сложившиеся нормы, заявив: все общее, все мое. Два человека написали заявление в ГАИ о разметке, не соответствующей ПДД, на этой самой парковке».

Инцидент с краской

Госавтоинспекция проверила и действительно выявила, что разметка была нанесена без проекта. Инспекторы вынесли предписание о ее демаркировке. Юрия предупредили об административной ответственности в случае невыполнения. И он решил закрасить разметку зеленой краской.





«Однажды вечером я в качестве председателя кооператива занялся этими работами, когда был не занят на основной работе, — описывал произошедшее Юрий. — Я предупредил владельцев авто (осталось стоять только две машины), мешающих работам, личным звонком о возможных неблагоприятных последствиях. Потом вызвал ГАИ, инспекторы продублировали просьбу. Автовладельцы не уехали, а переместили машины, съехав с разметки чуть дальше. На повторные предупреждения ГАИ автовладельцы ответили категорическим отказом, мол, никуда мы не уедем. После разъяснений инспекторов о том, что они не могут ничего больше сделать, я приступил к исполнению предписания в их присутствии».





В рассказе Павла эти же события выглядят несколько иначе: «Мой Opel Insignia стоял без нарушений ПДД, повреждений не имел. В 21:00 позвонил председатель ЖСПК и сообщил, что Opel стоит „на его кирпичах“. Я ответил, что убирать машину не буду. В 22:00 позвонили из ГАИ: мол, они прибыли, попросили выйти. Инспекторы сообщили, что Юрий собирается выполнять демаркирование. Я переставил Opel подальше от линии разметки. Сотрудники заметили, что не имеют права заставлять отгонять авто в такой ситуации. Был дождь, я заявил, что намерен вернуться домой. Юрий вылил зеленую краску вблизи машины. Далее он, как я предполагаю, нарочно делал размашистые движения кисти по тротуару, нецензурно выражаясь. Сотрудники увели Юрия от Opel. Я позвонил в милицию. Инспекторы уехали, а председатель продолжил свои действия. Около 01:00 прибыли милиционеры, сделали фото, в этот момент Юрий уже остановился».

«В ходе проведения работ по демаркировке разметки, как и предполагалось, брызги краски попали на автомобили, владельцы которых не приняли должных мер для сохранности своего имущества, — прокомментировал сам Юрий. — Они стояли и смотрели за происходящим, снимая все на камеры мобильных телефонов. Если в СМИ передают, что вскоре начнется шторм и стоит убрать автомобили подальше от деревьев, вы это делаете, иначе может случиться форс-мажор. Присутствовавшие сотрудники ГАИ ответили на их просьбы о помощи отказом — нарушений по их части не было. Позже по вызову автовладельцев прибыл сотрудник ГОМ, осмотрел все, сфотографировал, принял заявления».









Последствия и разбирательства

Два автомобиля оказались запачканы зеленой краской — Opel и Mazda. Как видно на снимках, пятна остались на нескольких элементах кузова. Павел написал заявление с просьбой привлечь Юрия к уголовной ответственности. На тот момент он еще не знал размер ущерба, потому как не была проведена экспертиза. Но позже эксперты пришли к выводу, что белая Mazda СX-5 получила ущерб на 2104 рубля, а темно-синий Opel Insignia — на 1006 рублей (с НДС).





Примечательно, что разметка так и осталась. Работы, в ходе которых машины оказались испачканы краской, завершены не были. В итоге из ГАИ пришло письмо: предписание исполнено не было, в отношении председателя начат административный процесс.









Рассмотрение заявления затянулось. Несмотря на то что описанные события имели место еще в мае, в Следственный комитет материалы поступили только в конце сентября. Следователи пришли к выводу, что в деяниях Юрия нет состава преступления, предусмотренного ст. 218 УК РБ — «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества». В качестве причины указывают, что в момент повреждения мужчина выполнял демаркированные работы. В Следственном комитете отметили, что формально действия Юрия можно было бы квалифицировать как «уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности» (ст. 219 УК РБ). Однако соответствующая статья предусматривает наказание только при ущербе в особо крупном размере (от 1000 базовых величин и более). На этом основании в возбуждении уголовного дела отказали. Как указано в постановлении, между участниками конфликта сложились гражданско-правовые отношения, и их нужно решать в судебном порядке.





Павла такой ответ не устроил: «Я и второй потерпевший обратились к адвокату, чтобы подать заявление о пересмотре дела. Мы не согласны с выводом, что вред был причинен неумышленно. Нам сразу сказали, что шансов немного. Я сам пытался связываться с участковым, но он перестал отвечать на мои звонки уже давно. Ездил пару раз к нему, но на рабочем месте не застал. Если по итогу оставят решение в силе, то будем подавать гражданский иск в суд: владелец Mazda — на возмещение ущерба, я — на возмещение судебных издержек и морального вреда. В страховой (у меня каско) пообещали, что будут готовить иск о возмещении ущерба. Лично для меня ситуация вокруг парковки завершилась радикально — летом я переехал жить за город, навещаю квартиру на Игнатовского очень редко. Заехал с месяц назад поздно вечером забрать жену и остановился на том пятачке. Буквально через пять минут подошел неизвестный с вопросом, буду ли я там оставлять машину. Видимо, до сих пор бдят».



Осень 2020 года





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