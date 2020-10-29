«Если выручку МТЗ положить под проценты в банк, мы выиграем больше». Эффективны ли госпредприятия и что с ними делать

Источник материала: Onliner

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Главные мысли

В прошлом году вся белорусская экономика сгенерировала около 10 млрд рублей прибыли. Из них почти 1 млрд заработал «Беларуськалий».

Но у других предприятий прибыль небольшая. К примеру, у МТЗ выручка составляет 1,5 млрд рублей. При этом чистая прибыль — всего 2,7 млн рублей. Если этот капитал положить просто в банк под проценты, то получили бы больше.

В Минской области, где есть «Беларуськалий», средняя рентабельность продаж составляет 12,5%. В Могилевской, где нет флагмана белорусской промышленности, она составляет 1,8%. Поэтому средняя рентабельность продаж в госсекторе выходит 6,8%.

Госсектор менее рентабелен, чем частный, так как перед ним ставятся другие цели. К примеру, не ставится цель максимизировать прибыль. Из-за этого возникают проблемы.





В июне в бюджете возник дефицит больше 1 млрд рублей. Все встревожились, но выяснилось, что это была одна из операций с долгами хлебокомбинатов.

Порядка 10% госпредприятий убыточны. Бо́льшая часть госпредприятий низкорентабельные. Лучше было бы эти средства и людей применить там, где они приносили бы бо́льшую прибыль.

Наличие госсектора всегда подавалось под соусом, что это промышленный потенциал. Однако госсектор есть практически во всех отраслях экономики. Не всегда понятно, зачем он там нужен.





Нет никаких причин, по которым обувная фабрика или парикмахерская должны быть государственными. Зачем государству тратить силы на управление ими, если в этой нише прекрасно справится частник?

В 2012 году на госпредприятиях было занято 1,7 млн белорусов, сейчас — около 1,3 млн. За семь лет 400 тыс. человек сократили. То, что с госпредприятий не увольняют, — это миф.

Реформы для госпредприятий необходимы вне зависимости от того, какая власть будет у руля. Они, к слову, были прописаны в программе социально-экономического развития Беларуси на текущую пятилетку. Но по какой-то причине не прошли.





По-хорошему, реформы нужно делать быстрее. Так как этот неэффективный госсектор оттягивает ресурсы у эффективного частного.

Но здесь нужно искать индивидуальное решение. Хронически убыточное предприятие? Возможно, оздоровление через банкротство или ликвидация. Но это крайние случаи. Как правило, сначала нужно ввести эффективное управление. А когда станет понятен реальный потенциал, тогда нужно искать инвесторов. Но подходить к ним, учитывая ошибки соседей в прошлом. Мы здесь в более выгодном положении.





Не стоит проецировать на себя то, что происходило в девяностых. Та ситуация была связана с тем, что вся советская экономическая система рушилась и нужно было построить новую. Это было связано с огромными социальными потрясениями. Сейчас такого не будет.

Роль государства в случае увольнения людей — не только помочь с адекватным пособием на время поиска работы, но также и с переобучением, трудоустройством и так далее. В связи с этими процессами нам нужно очень сильно задуматься о социальной поддержке безработных. Но здесь нет ничего нереального.





Если мы посмотрим европейский опрос по ценностям, то там Беларусь находится впереди всех европейских стран по поддержке утверждения о том, что частный собственник эффективнее государственного.

Также белорусы считают, что частного сектора должно быть в экономике больше, а роли государства — меньше.

В стране есть Агентство по инвестициям и приватизации. У них было несколько пилотных проектов приватизации средних предприятий, в которых они находили инвесторов, которые брали на себя обязательства не сокращать людей в течение нескольких лет, инвестировать в развитие, но почему-то сделок не произошло.





Если не проводить реформы, то госсектор и дальше будет низкоэффективным, а значит, будет тормозить и остальную экономику страны. Экономика будет расти медленно. Когда мы последние 10 лет растем со скоростью 1—2% в год, а соседняя Польша растет 4—5%, это плохо для нас. Потому что в конце концов люди будут голосовать ногами. Нас ждет «ползучая стагнация».

Таймлайн

00:19—04:18. Сколько людей трудится в госсекторе и насколько прибыльны госпредприятия? Что без «Беларуськалия» было бы со средней рентабельностью по стране?

04:18—08:12. Почему госсектор нерентабелен и зачем государство позволяет предприятиям работать в убыток?

08:12—10:43. Сколько в Беларуси явно убыточных госпредприятий и много ли на них «лишних» работников?

10:43—14:27. Какие реформы могут быть на госпредприятиях?

14:27—17:37. Что будет с людьми, когда госпредприятия купят частники? Почему нужно выстроить адекватную систему социальной защиты безработных?

17:37—20:12. Почему реформы госпредприятий до сих пор не случились?

20:12—26:03. Что будет с предприятиями без реформ? Есть ли примеры эффективного управления госсектором?

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