Забастовка, перемены, геноцид. Лучшие фильмы ноября (видео)

Источник материала: Onliner Для начала напомним, что с 6 по 13 ноября в Минске пройдет кинофестиваль «Лістапад». Но и без него в кинотеатрах будет много кинопремьер, не привязанных к фестивалю. На этот раз особенно заметны российские новинки. Не уверены, правда, что все из запланированных фильмов в итоге доберутся до белорусского проката, ведь среди них есть нынче идеологически ненадежные проекты про забастовки и перемены.

«Подольские курсанты» (с 3 ноября)

Режиссер: Вадим Шмелев

В ролях: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков

Ни один ноябрь не должен остаться без своего патриотического фильма. Могли бы, конечно, и про революцию что-то снять, но сейчас это опасно не только у нас, но и восточнее. Поэтому к красному дню календаря подготовили проверенное блюдо из ВОВ.





Фильм посвящен начальному периоду войны и охватывает события наступления немцев на Москву. Защищать столицу на одном из рубежей приходится курсантам подольских артиллерийского и пехотного училищ. В итоге из примерно 3500 курсантов в живых осталось около 500 человек.

Судя по трейлеру, нас ждет много пафоса, героизма и устремленных в сторону родины глаз с поволокой. От игры актеров тоже многого ждать не приходится. Но кто знает, а вдруг будет что-то годное? Ведь за сценарий отвечал юморист Игорь Угольников, а среди актеров мелькает некогда топовый Сергей Безруков.

«Кольская сверхглубокая» (с 5 ноября)

Режиссер: Арсений Сюхин

В ролях: Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас

И еще один российский фильм — на этот раз в жанре космических ужасов. Пусть сюжет с космосом и не связан, но авторы ленты сами настаивают, что во время съемок вдохновлялись такими лентами, как «Нечто», «Чужой» и «Сквозь горизонт».





Спасибо darriuss, всю правду о самой глубокой в мире рукотворной скважине он уже рассказал пять лет назад. Для тех, кому правды мало, предназначен этот фильм. Здесь вовсю раскручивают конспирологические теории вокруг 12-километровой шахты и странных звуков из нее. В общем, человечеству грозит опасность: монстры и лешие не дремлют.

Говорят, к съемкам ужастиков готовились ответственно. Съемочная группа съездила в Мурманскую область, дождалась 30-градусных морозов и на самом деле спустилась в шахту — правда, не Кольскую, а относительно небольшую, глубиной всего 200 метров.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?» (С 12 ноября)

Режиссер: Ангелина Никонова

В ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова

Невероятно, но снова российская премьера. Если батальщине и ужастикам увлечь вас не удалось, то, может, получится у драмы? Обещают грустную историю о том, что порой обрести счастье заново невозможно.

Кира и Сергей жили в Санкт-Петербурге в начале 1990-х и вроде бы любили друг друга. Но однажды Кира все бросила и уехала в другой город. А Сергей умер. Спустя 17 лет Кира вернется, осознав, что любовь за все эти годы никуда не делась. Правда, Сергея уже давно нет, поэтому остается печалиться и вспоминать прошлое.

«Дичь» (с 12 ноября)

Режиссер: Кристофер Лэндон

В ролях: Кэтрин Ньютон, Винс Вон, Алан Рак

Разбавим необычайно богатый российскими премьерами месяц чем-нибудь зарубежным. Да, большинство блокбастеров Голливуд уже перенес на 2021 год, однако все же кое-что главная мировая «фабрика грез» выпускает.





Во всяком случае синопсис выглядит интригующе для этого ноября. Милли — ничем не примечательная американская старшеклассница. Как она говорит, в фильме про маньяка ее убили бы первой. И маньяк действительно появляется, но не успевает убить девушку, а каким-то образом меняется с ней телами. Теперь Милли выглядит как 40-летний мужик, а убийца — как сексапильная девчонка.

«Дичь» наверняка будет клишированной молодежной комедией, но не исключено, что у нее получится хоть немного насмешить. А взрослый рейтинг 18+ намекает, что авторы ленты особо не сдерживали свои творческие порывы.

«Дорогие товарищи!» (с 12 ноября)

Режиссер: Андрей Кончаловский

В ролях: Кэтрин Ньютон, Винс Вон, Алан Рак

В одной процветающей и невероятно стабильной стране случается конфуз. Неблагодарные граждане с какого-то перепугу решают предъявить претензии власти и объявляют забастовку. Зарвавшихся молодчиков приказано остановить и разогнать, разрешено применять оружие. Информацию о жертвах — скрыть и засекретить, наводивших «порядок» милиционеров и военных — представить к наградам.





«Дорогие товарищи!» рассказывает о малоизвестном Новочеркасском бунте тамошних рабочих. В ходе подавления протестов десятки людей были убиты, несколько человек расстреляли, больше сотни отправили в тюрьмы. До сих пор многие данные о забастовке в Новочеркасске засекречены.

Фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля и получил спецприз жюри. «Дорогие товарищи!» назвали многогранной драмой, которая придерживается документальной фактуры.

«Еще по одной» (с 12 ноября)

Режиссер: Томас Винтерберг

В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг

Однажды четверо школьных учителей затеяли, как тогда казалось, забавный эксперимент. Опираясь на теорию, будто человеку с самого рождения для полного счастья не хватает капельки алкоголя, друзья решили попробовать работать в легком подпитии. Но постепенно дозу пришлось увеличивать.

Если по-простому, то «Еще по одной» — фильм о вреде алкоголя. Однако кинокритики и зрители утверждают, что агитка получилась очень профессиональной, в меру забавной и одновременно страшной. На IMDb у ленты 8,1 балла из 10.

«Уроки фарси» (с 12 ноября)

Режиссер: Вадим Перельман

В ролях: Ларс Айдингер, Науэль Перес Бискаярт, Леони Бенеш

Этот фильм откроет фестиваль «Лістапад», и мы решили рассказать о нем отдельно. Впервые ленту показали в начале года в рамках внеконкурсной программы Берлинского кинофестиваля. Там картина произвела фурор, и ее закупили десятки стран. Однако широкий прокат «Уроков» запланирован лишь на 2021 год. Так что у вас есть уникальная возможность посмотреть ленту пораньше.





Главный герой — бельгийский еврей Жиль. В 1942 году при попытке сбежать в Швейцарию его ловят нацисты. Попутчиков Жиля расстреливают, а сам он убеждает солдат в том, что перс, а не еврей. По случайному стечению обстоятельств оказывается, что один из офицеров ближайшего концлагеря после войны хочет уехать к брату в Тегеран, а к тому времени намерен выучить фарси. Жилю придется на ходу придумывать не известный ему язык и учить немецкого офицера.

«Цой» (с 12 ноября)

Режиссер: Алексей Учитель

В ролях: Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева

Несмотря на название, о Цое в этом фильме рассказывается не так уж много. Музыкант присутствует здесь фрагментарно и опосредованно, в основном на восстановленных архивных записях. Главным же героем стал Павел Шелест — водитель автобуса, в который 15 августа 1990 года врезался автомобиль Виктора Цоя.





Павел мало что знал о музыканте, а песен его вовсе не слушал. Тем не менее после смерти Цоя жизнь водителя автобуса, как и миллионов пока еще советских граждан, ждали грандиозные перемены.

Вокруг фильма ожидаемо разгорелся скандал. Родственники Виктора Цоя не в восторге от выхода ленты и даже обратились к Путину с просьбой запретить картину. Но, кажется, фильм все-таки покажут — по крайней мере в России.

«Афера по-голливудски» (с 19 ноября)

Режиссер: Джордж Галло

В ролях: Роберт Де Ниро, Морган Фриман, Томми Ли Джонс

Пока молодежь заняла выжидательные позиции и переносит свои кинокомиксы на 2021 год, за дело взялась старая гвардия. Во всех смыслах старые, но все еще топовые голливудские актеры скооперировались, чтобы сделать комедию по-стариковски.





Продюсер Макс — тот еще аферист. А тут он еще и связался с мафией и крупно ей задолжал. Что делать? Макс задумал провернуть аферу со страховкой. Для этого надо, чтобы во время съемок фильма умер актер. И хоть кино снимать никто не собирался, можно хотя бы сделать вид. Главное, чтобы трюки были по-настоящему смертельными.

«Взаперти» (с 19 ноября)

Режиссер: Аниш Чаганти

В ролях: Сара Полсон, Кира Аллен, Томми Ли Джонс

Гиперзаботливая мать Диана Шерман растит дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждый ее шаг. Та прикована к инвалидному креслу, принимает множество таблеток, обучается дома и не общается со сверстниками. Хлоя растет наивной девушкой, но однажды она начинает подозревать что-то неладное.

Этот триллер — детище 29-летнего режиссера Аниша Чаганти. Пару лет назад его дебютная работа «Поиск» наделала довольно много шума. На этот раз Аниш пригласил в свой фильм настоящую звезду — Сару Полсон. Вы наверняка видели ее во многих картинах. Из последних — сериалы «Рэтчед» и «Американская история преступлений».