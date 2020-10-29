Оппозиция обещает санкции преподавателям, ректорам и деканам, которые давят на студентов

С обращением в поддержку студентов выступил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, бывший министр и дипломат Павел Латушко.





«То, что происходит в эти дни и то, с какой категоричностью и ненавистью Лукашенко стремится подавить вас, говорит об одном: он не заботится о Беларуси. Его единственная цель — месть и подавление. А значит, у нас с вами нет другого выхода, только идти до победы! Массовые отчисления — еще один выстрел властей в ногу самим себе», — считает Латушко.

«Вы будете восстановлены в вузах с приходом новой власти. Но уже сейчас вы можете воспользоваться стипендиальными зарубежными программами репрессированным студентам», — заявил член КС.

По его словам, преподаватели, ректоры и деканы, которые оказывают давление на студентов, будут наказаны на внутригосударственном и международном уровнях. «Прямо сейчас мы готовим расширенные санкционные списки, куда их имена будут включены», — сообщил Латушко.

В связи с этим он призвал студентов собирать и сохранять все доказательства репрессий. «В ближайшие дни мы откроем сбор этих данных, чтобы уже завтра эти люди, которые пошли на поводу у режима, ответили за свою жестокость. Никто из них не останется в системе образования», — подчеркнул член КС.

Латушко призвал студентов к солидарности: «Помните: невозможно всех отчислить и уволить. Все больше появляется прецедентов, когда люди защищают своих целыми коллективами — и руководству не остается ничего, как начать диалог». Бывший министр обратился также к ректорам и администрациям вузов и других учебных заведений: «Зачем вы это делаете? Стоит ли рисковать своим будущим и свободой, будущим студентов ради одного преступника, чьи дни на политической арене уже сочтены? Вы знаете, как подделывались протоколы на выборах и какие вопиющие фальсификации были на участках».

28 октября появились сообщения о массовом отчислении студентов за участие в протестных акциях. Речь шла, в частности, о Белорусском государственном университете культуры и искусств, Брестском государственном техническом университете (в этих вузах 20 октября Александр Лукашенко согласовал назначение новых ректоров), Белорусском государственном медицинском университете и др.