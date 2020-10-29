Правозащитники: на акциях 28 октября было задержано более 20 человек

Закрытый властями правозащитный центр «Весна» приводит информацию минимум о 23 задержанных в Беларуси 28 октября в связи с участием в несанкционированных акциях и забастовках.



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Задержания происходили в Минске, Бресте, Витебске, а также в агрогородке Вишневка Минской области. В частности, были задержаны уволенный с Минского моторного завода руководитель первичной организации профсоюза РЭП, экс-фигурант дела «Белого легиона» 2017 года Андрей Комлик-Яматин и четыре сотрудника компании МТС: Галина Харевич, Алина Клакоцкая, Виталий Данилюк и Дмитрий Цвирко.

Также известно о двух проведенных 28 октября обысках: дома у жителя Жодино Ивана Балаша и минского музыканта Юрия Донскова.

За прошедший день в связи с участием в акциях протеста оштрафовано не менее 72 человек на общую сумму около 28 тыс. рублей. Административный арест получили 43 человека, общее количество суток — 479.

27 октября, по данным правозащитников, было задержано не менее 43 человек.

«Весна» располагает сведениями о 388 задержанных по политически мотивированным уголовным делам с начала кампании по выборам президента. Политзаключенными признано 99 человек.

В то же время, как сообщил в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» 28 октября генеральный прокурор Андрей Швед, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении силовиков заведено уже 657 уголовных дел .

По этим делам признаны сегодня обвиняемыми около 200 человек. Около 70 дел направлено в суды, девять дел рассмотрено судами. По большинству из них лица осуждены к лишению свободы, и дальше такая практика будет продолжаться, заявил генпрокурор.

Массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и применения насилия силовиками к мирным протестующим продолжаются 81 день.