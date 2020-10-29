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Беларусь ожидают фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики будут определять область пониженного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.
Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории республики будут определять область пониженного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы.
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