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Беларусь ожидают фронтальные разделы

29.10.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории республики будут определять область пониженного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы.

Беларусь ожидают фронтальные разделы

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.

Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гродно +10..+12°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Могилев +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +11..+13°C (вероятность осадков 30-40%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории республики будут определять область пониженного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы.
 
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