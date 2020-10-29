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Что происходит на границе: в очередях на выезд в ЕС стоят более 630 фур

29.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Более 630 грузовых автомобилей в данный момент стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами наблюдаются уже на протяжении последних шести недель. В среду в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей скопилось более 700 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на 8:00 четверга, ситуация немного улучшилась.

© Sputnik / AGENCJA SE/EAST NEWS
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На белорусско-литовской границе больше всего фур находятся в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 160. Есть проблемы с пересечением границы также в пункте пропуска "Бенякони", где находятся сейчас более 150 авто. В "Котловке" и "Привалке" выезда в ЕС ждут по 100 и 70 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией очередь сохраняется только в одном из действующих пунктов пропуска - в "Григоровщине". Там в данный момент находятся более 80 машин.

На границе Беларуси с Польшей утром в четверг также есть небольшие затруднения в некоторых пунктах пропуска. Так, в пункте пропуска "Брузги" все еще стоят на выезд более 50 грузовых авто, в "Берестовице" - более 20.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На прошлой неделе в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

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Теги: Минск
 
 
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Со вчерашнего дня очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей немного уменьшились.
 
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