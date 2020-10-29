Кошки удачи: в Японии открылось необычное котокафе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во многих уголках мира считается, что черная кошка приносит несчастье, однако у жителей Страны восходящего солнца эти животные пользуются совершенно иной репутацией. Котокафе "Некобияка" в японском городе Химедзи считается единственным заведением в мире, где обитают исключительно черные кошки.

"Упоминание о черной кошке появляется в старинных дневниках императора Японии, и с тех древних времен таких кошек любят. В Японии считают, что они приносят удачу", - сказала Аяко Яги, владелица котокафе.

На кадрах посетители заведения пьют кофе, а также кормят животных и играют с ними.

"Я столкнулась с тем, что черных кошек часто убивали в государственных медицинских центрах, поэтому мне захотелось показать эту реальность тем, кто любит черных кошек", - добавила владелица заведения.

Провести время в компании 11 черных кошек в кафе можно, заплатив за час общения с животными около 10 долларов.

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