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Jaguar обновил свой самый компактный кроссовер - E-Pace
Источник материала: Tut.by
Компания Jaguar провела плановую модернизацию младшего «паркетника»
Как и в случае с недавно
Появился новый селектор трансмиссии, который стал шире и в верхней части получил прострочку, как у мяча для крикета, а также новый руль с сенсорными переключателями. Список оснащения пополнился внутрисалонным зеркалом ClearSight со встроенным экраном, на который выводится изображение с широкоугольной камеры заднего вида и ионизатором воздуха с салонным фильтром, улавливающим сверхмелкие частицы диаметром менее 2,5 мкм.
На рынке ТС обновленный E-Pace будет доступен с модернизированными бензиновыми (200 и 249 л. с.) и дизельными (163 и 199 л. с.) турбо-«четверками» семейства Ingenium. Все — объемом 2 л, а в трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод.
Продажи обновленного E-Pace начнутся в начале следующего года.
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Компания Jaguar провела плановую модернизацию младшего «паркетника» E-Pace, который был представлен в 2017 году. Изменения затронули экстерьер, интерьер и моторную гамму...
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