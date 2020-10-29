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Jaguar обновил свой самый компактный кроссовер - E-Pace

29.10.2020 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Jaguar провела плановую модернизацию младшего «паркетника» E-Pace, который был представлен в 2017 году. Изменения затронули экстерьер, интерьер и моторную гамму кроссовера.


Как и в случае с недавно обновленным F-Pace, перемены в дизайне E-Pace скромные. У кроссовера появились полностью светодиодные фары (за доплату — матричная оптика Pixel LED), изменено оформление решетки радиатора и бамперов. Интерьер машины стал еще роскошнее и изысканнее, а главным новшеством стала мультимедиасистема Pivi Pro со слегка изогнутым 11,4-дюймовым сенсорным экраном. Дополняет его новая 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель с улучшенной графикой и настраиваемой компоновкой меню.



Появился новый селектор трансмиссии, который стал шире и в верхней части получил прострочку, как у мяча для крикета, а также новый руль с сенсорными переключателями. Список оснащения пополнился внутрисалонным зеркалом ClearSight со встроенным экраном, на который выводится изображение с широкоугольной камеры заднего вида и ионизатором воздуха с салонным фильтром, улавливающим сверхмелкие частицы диаметром менее 2,5 мкм.


На рынке ТС обновленный E-Pace будет доступен с модернизированными бензиновыми (200 и 249 л. с.) и дизельными (163 и 199 л. с.) турбо-«четверками» семейства Ingenium. Все — объемом 2 л, а в трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод.


Продажи обновленного E-Pace начнутся в начале следующего года.

 
 
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Компания Jaguar провела плановую модернизацию младшего «паркетника» E-Pace, который был представлен в 2017 году. Изменения затронули экстерьер, интерьер и моторную гамму...
 
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