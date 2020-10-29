В Беларуси в среду были задержаны не менее 38 человек

Источник материала: АФН

Силовики и омон в минувшую среду задержали не менее 38 человек во время протестных акций и забастовках, которые проходят на предприятиях и в вузах.

Данные о задержанных публикуют телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных» и правозащитный центр «Весна».

В частности, как сообщалось, вчера был задержан уволенный с Минского моторного завода руководитель первичной организации профсоюза РЭП Андрей Комлик-Яматин, 4 сотрудника компании МТС: Галина Харевич, Алина Клакоцкая, Виталий Данилюк и Дмитрий Цвирко.

По данным «Весны», в среду судами были оштрафованы не менее 72 человек на общую сумму около 28 тыс. рублей, к 479 суткам ареста приговорены 43 человека.