ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура РБ завела 657 дел в отношении протестующих, 0 – в отношении силовиков

29.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Беларуси возбуждены уже 657 уголовных дел в отношении протестующих граждан, заявил в эфире зомбоящика генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

"[На] начало октября по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц, было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября - их уже больше 500. Сегодня речь идёт о 657 уголовных делах", - заявил Швед.

По его словам, обвиняемыми признаны около 200 человек, в суды направлены около 70 дел.

"По некоторым фактам, которые известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц, как терроризм со всеми вытекающими последствиями", - отметил Швед.

В частности, КГБ Беларуси решил квалифицировать как акт терроризма поджег помещения добровольной дружины в помещении Мозырского ГАИ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси возбуждены уже 657 уголовных дел в отношении протестующих граждан, заявил в эфире зомбоящика генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
 
Новости дня
Новости разные
 
29 октября — Ночь расстрелянных поэтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика