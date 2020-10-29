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Генпрокуратура РБ завела 657 дел в отношении протестующих, 0 – в отношении силовиков
Источник материала: АФН
В Беларуси возбуждены уже 657 уголовных дел в отношении протестующих граждан, заявил в эфире зомбоящика генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
"[На] начало октября по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц, было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября - их уже больше 500. Сегодня речь идёт о 657 уголовных делах", - заявил Швед.
По его словам, обвиняемыми признаны около 200 человек, в суды направлены около 70 дел.
"По некоторым фактам, которые известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц, как терроризм со всеми вытекающими последствиями", - отметил Швед.
В частности, КГБ Беларуси решил квалифицировать как акт терроризма поджег помещения добровольной дружины в помещении Мозырского ГАИ.
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В Беларуси возбуждены уже 657 уголовных дел в отношении протестующих граждан, заявил в эфире зомбоящика генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
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