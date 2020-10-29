Латушко объявил о создании Народного антикризисного управления

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в минувшую среду объявил о создании нового органа оппозиции для достижения следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам.

Латушко его же и возглавит.

"В то время, как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам. НАУ также будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству", - говорится в сообщении.

Латушко также сообщил, что НАУ будет помогать Тихановской в таких вопросах, как «устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие".

Состав народного антикризисного управления пока еще формируется.