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США готовы разместить баллистические ракеты в Европе для сдерживания России

29.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также США постепенно приближаются к достижению соглашения с Россией о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.



США готовы пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает The Nation.

Также, по его словам, США постепенно приближаются к достижению соглашения с Россией о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Мы вышли из договора, мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию", - сказал он.


Напомним, администрация Трампа безуспешно настаивает на том, чтобы ее противник, Китай, присоединился к договору, который ограничивает Соединенные Штаты и Россию 1550 ядерными боеголовками и истекает 5 февраля.

После нескольких недель переговоров о продлении договора о новом СНВ Вашингтон и Москва оказались в тупике относительно условий продления. Новый договор СНВ был подписан в апреле 2010 года, но вступил в силу в феврале 2011 года. Он ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, ракет и бомбардировщиков, которые могут развернуть Россия и США.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в Европе при условии, что НАТО пойдут на аналогичные шаги.

В частности, он предлагает допустить инспекции НАТО на военные объекты в Калининградской области, где размещены ракеты 9М729, но взамен хочет, чтобы российских специалистов допустили на базы с американскими пусковыми установками МК-41 комплексов Aegis Ashore.
 
 
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Также США постепенно приближаются к достижению соглашения с Россией о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
 
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