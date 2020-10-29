Генпрокуратура возбудила 657 уголовных дел, связанных с протестами









«На начало октября по фактам массовых беспорядков, насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено около 400 уголовных дел. В середине октября их [дел] уже более 500. На сегодня речь идет о 657 уголовных делах», - отметил генпрокурор.





Швед также проинформировал, что «по этим делам признаны обвиняемыми около 200 человек, около 70 дел уже направлены в суды, девять рассмотрены судами и по большинству из них лица осуждены».





«Все то движение, которое нам преподносят как мирное, давно уже не мирное, — говорил Швед. — По сути дела, идет война, война, которая приобрела в последние несколько недель крайне радикальные формы. По некоторым фактам решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями».





«Правоохранительная система полностью адаптировалась к нынешним условиям, каждому факту если не дана, то будет дана правовая оценка», — заявил Швед.

