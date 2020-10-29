|
Генпрокуратура возбудила 657 уголовных дел, связанных с протестами
Источник материала: Партизан
На конец октября возбудили 657 уголовных дел, связанных с протестами, заявил генеральный прокурор Андрей Швед на телеканале «Беларусь 1».
«На начало октября по фактам массовых беспорядков, насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено около 400 уголовных дел. В середине октября их [дел] уже более 500. На сегодня речь идет о 657 уголовных делах», - отметил генпрокурор.
Швед также проинформировал, что «по этим делам признаны обвиняемыми около 200 человек, около 70 дел уже направлены в суды, девять рассмотрены судами и по большинству из них лица осуждены».
«Все то движение, которое нам преподносят как мирное, давно уже не мирное, — говорил Швед. — По сути дела, идет война, война, которая приобрела в последние несколько недель крайне радикальные формы. По некоторым фактам решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями».
«Правоохранительная система полностью адаптировалась к нынешним условиям, каждому факту если не дана, то будет дана правовая оценка», — заявил Швед.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На конец октября возбудили 657 уголовных дел, связанных с протестами, заявил генеральный прокурор Андрей Швед на телеканале «Беларусь 1».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)