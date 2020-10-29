29 октября — Ночь расстрелянных поэтов

Традиционно вечером 29 октября люди собираются в Куропатах, чтобы почтить память жертв репрессий. Фото Надежды Бужан из архива.





Всего в 1930-1950-е годы в Беларуси было репрессировано около 600 тысяч человек. Около 200 тысяч из них погибли. Предположительно, около 30 тысяч расстрелянных похоронено в Куропатах.



