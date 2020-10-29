iPhone 12 mini показали в руках. Он действительно очень маленький

Источник материала: Onliner

Компания Apple пока выпустила лишь два iPhone из новой линейки. Старт предзаказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будет дан 6 ноября. Но уже сейчас можно посмотреть на живые сравнения размеров iPhone 12 mini и iPhone 12. Соответствующее видео появилось на румынском канале George Buhnici, откуда впоследствии было удалено.

Тем не менее, в интернете можно найти десятки скриншотов из этого видео, что позволяет оценить размеры будущего mini-«айфона».

У него 5,4-дюймовый экран. Длина корпуса — всего 13,15 см. В США в рознице он будет стоить на $100 дешевле стандартного iPhone 12 — $699.











