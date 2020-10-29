|
iPhone 12 mini показали в руках. Он действительно очень маленький
Источник материала: Onliner
Компания Apple пока выпустила лишь два iPhone из новой линейки. Старт предзаказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будет дан 6 ноября. Но уже сейчас можно посмотреть на живые сравнения размеров iPhone 12 mini и iPhone 12. Соответствующее видео появилось на румынском канале George Buhnici, откуда впоследствии было удалено.
Тем не менее, в интернете можно найти десятки скриншотов из этого видео, что позволяет оценить размеры будущего mini-«айфона».
У него 5,4-дюймовый экран. Длина корпуса — всего 13,15 см. В США в рознице он будет стоить на $100 дешевле стандартного iPhone 12 — $699.
Apple iOS, экран 5.4" OLED (1080x2340), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Скоро в продаже
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Apple пока выпустила лишь два iPhone из новой линейки. Старт предзаказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будет дан 6 ноября. Но уже сейчас можно посмотреть на живые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)