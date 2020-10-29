От «Зачем оно мне?» до «Пощу сторисы». Как бабушки и дедушка осваивали современные гаджеты

Источник материала: Onliner Две недели назад мы вместе с A1 в рамках проекта #яонлайн решили приобщить к современным технологиям двух совершенно обычных белорусских бабушек и дедушку. Мы хотели посмотреть, смогут ли уже немолодые люди освоиться с актуальными гаджетами, желательно без посторонней помощи. У кого-то и правда все получилось, а кто-то так и не понял, зачем все это нужно. Расскажем о результатах эксперимента подробнее.

Предыстория

У нас три героя. Людмиле Федоровне 86 лет, и она получила смартфон. 70-летняя Нина Александровна давно мечтала об умных часах и с энтузиазмом принялась их осваивать. А 60-летнему Леониду Алексеевичу предстояло самостоятельно справиться с планшетом.

Сразу скажем, что совсем без посторонней помощи обошелся лишь один из наших героев. Еще одному понадобилось пару советов со стороны. А в третьем случае с освоением гаджета придется пройти еще долгий путь.

Нина Александровна (70 лет): «Очень нужная штука! Не знаю, как обходилась без часов»

Напомним, Нина Александровна довольно давно освоила компьютер, планшет и смартфон. Бабушка активная, много гуляет. Когда-то узнала о существовании фитнес-браслетов и умных часов, заинтересовалась ими, но до недавнего времени пользоваться ими не пробовала. А две недели назад мы вручили ей Honor MagicWatch 2.





— Честно говоря, не знала, что их еще к смартфону надо привязывать. Поэтому сначала не могла разобраться, как эти часы включить и пользоваться ими. Так что пришлось звонить сыну. Так по его телефонной инструкции со всем и справилась: включила Bluetooth на телефоне, зашла в настройки, нашла часы и так далее.

С управлением вообще все было просто. По словам Нины Александровны, и в настройках ничего непонятного не нашлось, да и с жестовым управлением любой человек, уже знакомый со смартфоном, легко справится.





Поэтому уже через пару дней наша героиня, по ее словам, разобралась с основными возможностями часов и уже вовсю высчитывала шаги и сравнивала с тем, что показывает телефон.

— Вот смотрите, в этот понедельник я находила больше 15 тыс. шагов, а телефон бы мне недосчитал где-то 3 тыс. Это, наверное, часы еще учитывают, когда я по квартире хожу от плиты к дивану и так далее.

В общем, подсчет шагов — самая топовая функция в рейтинге Нины Александровны. Что еще она делает с устройством? Номер два по списку — уведомление о звонке. Раньше бабушка могла не услышать вызов, а теперь всегда почувствует вибрацию на руке. Также она постоянно смотрит прогноз погоды.





— Пульс и уровень стресса знаю как измерить, но делаю это редко, смотрю только по приколу время от времени. Все эти десятки тренировок мне не нужны. Очень нравится, что дисплей всегда горит и я могу в любой момент посмотреть время. Да, как обычные часы, чтобы узнать время, это устройство годится не хуже кварцевой классики.

Пусть не без помощи, но с часами Нина Александровна освоилась и даже говорит, что не представляет, как обходилась без них раньше. Правда, сама бы их не купила: дорого для пенсионера.

Леонид Алексеевич (60 лет). Постит сторис, общается со студентами

О том, что у Леонида Алексеевича все хорошо, я узнал через несколько дней после того, как передал ему планшет. От него мне пришло уведомление в Facebook с приглашением поучаствовать в видеоконференции. Еще через день пошли сторис и посты в соцсетях. Стало ясно, что общий язык с устройством наш герой нашел очень быстро.





К сожалению, на этот раз в гости к Леониду Алексеевичу в Сморгонь попасть не удалось: мужчина собирался в командировку по рабочим делам. Однако он прислал нам много фото с планшета и рассказал, как пользуется им и что понадобилось для освоения нового устройства.

— А что там сложного? Все такое же, как в смартфоне! Разве что пароль от Wi-Fi пришлось поискать. Но здесь же и «симку» можно поставить. Может, когда-нибудь сделаю это, но пока и так все хорошо.





Зато теперь Леонид Алексеевич практически забросил компьютер. Зачем сидеть в три погибели за столом, когда планшет доступен везде? Теперь весь интернет переместился в это компактное устройство.

Мужчина самостоятельно привязал к магазину приложений Google свой почтовый аккаунт в Gmail, скачал несколько новых для себя программ. Теперь мир социальных связей у Леонида Алексеевича не ограничивается «Одноклассниками».

— Завел аккаунт в Facebook. Там так интересно! Научился «постить сторисы», нашел несколько интересных групп, даже в одну студенческую вступил. У нас умнейшая молодежь! С ней очень интересно беседовать, и лайков от них много получаю.





Также Леонид Алексеевич по-новому открыл для себя мессенджеры. Если раньше все больше читал Telegram-каналы, то теперь и общаться сподручно — все благодаря клавиатуре, которая больше той, что есть в телефоне, но и не такая громоздкая, как компьютерная. Все-таки сенсорный экран решает.

В ближайших планах — установить в планшет SIM-карту, чтобы пользоваться интернетом можно было не только дома. А еще — найти нормальные шахматы в Google Play, научиться делать селфи и настраивать рабочий стол. Не сомневаемся, что со всем этим Леонид Алексеевич прекрасно справится в самое ближайшее время.

Людмила Федоровна (86 лет): «Нет времени на эти смартфоны»

Спустя пару дней после того, как мы заехали к Людмиле Федоровне, позвонили ей. В ответ — «Номер недоступен» или что-то в этом роде. Оказалось, дело в SIM-карте. В прошлом телефоне она была устаревшего формата, а в новый смартфон нужна nanoSIM. Благо в A1 быстро заменили прежнюю «симку» на новую. Однако ставить ее в телефон бабушка не спешила.





Напомним, раньше Людмила Федоровна уже пыталась перейти на смартфон, однако в тот раз он оказался бракованным. По словам нашей героини, ей не нужна навороченная модель, которую будет сложно освоить.

В общем, за две недели бабушка со смартфоном совсем не познакомилась.

— Ой, зачем мне это? Сейчас столько дел, что не до телефона было. То врачи, то поликлиника, то уколы, то картошки мешок надо купить. Нет-нет-нет, мне и звонить-то пока особо некому.





По словам Людмилы Федоровны, в день, когда мы передали ей смартфон, она попробовала его изучить. Научилась включать. Потом на помощь приехал правнук, который рассказал прабабушке о базовых вещах, настроил разблокировку по отпечатку пальца, ввел несколько основных контактов в телефонную книгу, настроил шрифт побольше.

На следующий день после нашего второго визита Людмила Федоровна позвонила мне со своего новенького смартфона — значит, пусть и медленно, но с техникой осваивается.

Конкурс ваших историй

Предлагаем остальным пожилым людям рассказать свои истории об освоении соцсетей, первых шагах в блогерстве и хобби, которое у вас теперь целиком в интернете. Внуки, конечно, тоже могут помочь своим дедушкам и бабушкам принять участие в конкурсе. Все свои рассказы объемом до 3500 печатных знаков присылайте на почту ionline@onliner.by до 4 ноября. И не забудьте об иллюстрациях или фотографиях!

Мы отберем восемь самых интересных историй и опубликуем их 5 ноября. Читатели Onliner путем голосования выберут четырех финалистов. Каждый из них по своему усмотрению определит тему контента (видеоролик, пост в соцсетях и так далее), в создании которого ему помогут наши эксперты. 12 ноября мы опубликуем созданный таким образом контент, а читатели выберут победителя, который получит приз — смартфон Samsung Galaxy A51 .

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#яонлайн — цифровое волонтерское движение, инициированное компанией A1. Стать волонтером может каждый, кто активно пользуется мобильными технологиями и готов делиться своим опытом с другими. Регистрация на официальном сайте проекта дает волонтеру бонус — возможность перевести 1 ГБ бесплатного интернета абоненту, которого он планирует обучать. Подробную информацию о движении #яонлайн, полезные инструкции и советы для волонтеров можно найти на сайте и в Telegram-канале проекта.

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