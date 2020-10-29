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УК: заведомо незаконное задержание или заключение под стражу — до семи лет лишения свободы

29.10.2020 09:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Число тех, кто за последние месяцы оказался в местах изоляции, беспрецедентно высокое. Тысячи людей прошли через задержания, суды и сутки. Однако объем подобных действий, увы, не снижается. На этом фоне нам кажется уместным напомнить о существовании статьи Уголовного кодекса о заведомо незаконном задержании и заключении под стражу.

«1. Заведомо незаконные задержание или заключение под стражу либо содержание под стражей —

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, —

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения».

 
 
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Число тех, кто за последние месяцы оказался в местах изоляции, беспрецедентно высокое. Тысячи людей прошли через задержания, суды и сутки. Однако объем подобных...
 
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