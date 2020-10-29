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Задержан администратор сайта «Сильные новости»

29.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержан администратор гомельского сайта «Сильные новости» Евгений Суворов.

Задержан администратор сайта «Сильные новости»

«Подробности задержания, а также причины и обвинения на данный момент нам неизвестны», — говорится в сообщении редакции.

26 октября перестала выходить на связь руководитель видеоотдела «Сильных новостей» Надежда Пужинская. ее судьба также неизвестна.

3 октября задерживали главного редактора сайта Анну Якштас (оштрафована на 540 рублей по обвинению в участии в несанкционированном мероприятии) и ее мужа Дениса, который также работает в редакции (15-суточный арест и 540 рублей штрафа). В их доме прошел обыск. Обыск был произведен и в самой редакции.

 
Теги: Новости
 
 
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Задержан администратор гомельского сайта «Сильные новости» Евгений Суворов.
 
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