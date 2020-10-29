Кроссовки Елены Левченко «ушли» на аукционе за 6211 долларов

Выставленные прославленными белорусскими спортсменками на благотворительный аукцион личные вещи проданы.



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Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, кроссовки баскетболистки Елены Левченко, в которых она выступала на Олимпиаде в Рио проданы за 6 211 долларов, а трофей теннисистки Натальи Зверевой за второе место на Кубке Федерации по теннису-1990 — за 5400 долларов.

Все вырученные средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности, задачей которого является «поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке».