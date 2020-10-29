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Кроссовки Елены Левченко «ушли» на аукционе за 6211 долларов

29.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выставленные прославленными белорусскими спортсменками на благотворительный аукцион личные вещи проданы.

Кроссовки Елены Левченко «ушли» на аукционе за 6211 долларов
Фото pixabay.com

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, кроссовки баскетболистки Елены Левченко, в которых она выступала на Олимпиаде в Рио проданы за 6 211 долларов, а трофей теннисистки Натальи Зверевой за второе место на Кубке Федерации по теннису-1990 — за 5400 долларов.

Все вырученные средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности, задачей которого является «поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке».

 
 
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Выставленные прославленными белорусскими спортсменками на благотворительный аукцион личные вещи проданы.
 
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