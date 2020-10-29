Тихановская — студентам: страна восхищается вашей стойкостью

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская высказала поддержку белорусскому студенчеству.





«Я горжусь нашим молодым поколением… Страна восхищается вашей стойкостью!» — отметила она в своем заявлении.

Она сообщила, что «фонды солидарности готовы поддерживать каждого, кто пострадал за свою позицию. Все, кого отчислят, смогут продолжать образование — очно или дистанционно. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для беларусов выделила Словакия. Сотни студентов и преподавателей могут получить стипендии в Чехии, Словении и скандинавских странах. Лучшие ВУЗы мира готовы помочь вам, потому что вы — настоящее будущее демократии в Беларуси».