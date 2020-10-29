Митрополит Вениамин встретился с главой дипмиссии США в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин провел в Минске встречу с временным поверенным в делах США в РБ Джеффри Джуком, сообщили в Белорусском экзархате.

Митрополит Вениамин был назначен на должность главы Белорусской православной церкви в конце августа. Временный поверенный в делах США – один из первых иностранных дипломатов, с которым новый экзарх встретился после назначения на должность.

"Встреча прошла в Минском епархиальном управлении и носила характер знакомства", – сообщили Sputnik в четверг в епархиальном управлении.

Предстоятель БПЦ и глава американской дипломатической миссии обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись добрыми пожеланиями.

Дипмиссия США в Минске более 10 лет работает в так называемом "усеченном" формате по численности сотрудников, в том числе почти 12 лет нет посла, а дипмиссию возглавляет временный поверенный. Такая же ситуация сложилась и с белорусской дипмиссией. Но летом 2020 года Минск назначил в США своего посла, Штаты также заявили о готовности прислать посла в Беларусь.

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