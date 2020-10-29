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Митрополит Вениамин встретился с главой дипмиссии США в Минске
29.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин провел в Минске встречу с временным поверенным в делах США в РБ Джеффри Джуком, сообщили в Белорусском экзархате.
© Photo : посольство США в Беларуси
Митрополит Вениамин
"Встреча прошла в Минском епархиальном управлении и носила характер знакомства", – сообщили Sputnik в четверг в епархиальном управлении.
Предстоятель БПЦ и глава американской дипломатической миссии обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись добрыми пожеланиями.
Дипмиссия США в Минске более 10 лет работает в так называемом "усеченном" формате по численности сотрудников, в том числе почти 12 лет нет посла, а дипмиссию возглавляет временный поверенный. Такая же ситуация сложилась и с белорусской дипмиссией. Но летом 2020 года Минск назначил в США своего посла, Штаты также
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Американский дипломат стал одним из первых представителей дипкорпуса, аккредитованного в Беларуси, с кем встретился недавно назначенный предстоятель БПЦ.
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